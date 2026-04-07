Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 40 yıllık öğretmene öğrencileri alkışlarla veda etti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emekliye ayrılan 40 yıllık fizik öğretmeni Halil İbrahim Akyüz (65), öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Çorlu Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve fizik öğretmeni Halil İbrahim Akyüz, 40 yıllık mesleğine emekliye ayrılarak veda etti. Akyüz için öğrencileri tarafından okulda sürpriz bir veda programı düzenlendi. Okul koridorunda bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerini alkışlar eşliğinde uğurlarken duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler, veda sırasında, 'Okulumuzdan emekli olabilirsiniz ama kalbimizden asla', 'Hocam siz devamsızlık yapıyorsunuz ama biz sizi yok yazmayız' yazılı dövizler açtı.

        Öğrencilerinin bu anlamlı veda karşısında duygularını dile getiren Akyüz, şöyle konuştu: "Çok mutluyum, böyle bir şey beklemiyordum. Demek ki bazı kişilere dokunmuşuz. Bunu hazırlayanlara da çok teşekkür ediyorum. Hayatımda değişik bir gün oldu. Başladığım günü hatırlıyorum, bir de son günümü hatırlayacağım. Bizlere yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Okul müdürüme, özellikle Selçuk Bey’e çok teşekkür ediyorum bizi bu güne getirdiği için, bu güzel günü hazırladıkları için. Bu kadar şaşalı bir şeyi hiç beklemiyordum. Demek ki dokunmuşuz, onların iyiliği için çalışmışız. Öğretmenlerimiz olsun, velilerimiz olsun iyi iletişim kurmuşuz. Bu, iyi iletişimden kaynaklanan bir şey. Gelecekteki öğretmenlerime de her şeyin üzerine daima cesaretle gitmelerini isterim. Öğrencilere her şeyi sorgulamalarını öğretmelerini isterim. Bu onlara gelecekte çok şey kazandıracaktır, kendilerini çok mutlu edecektir."

        Öğretmen Halil İbrahim Akyüz, konuşmasının ardından öğrencilerin alkışları eşliğinde okuldan ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Jandarmadan 25 ilde operasyon: 396 silah ele geçirildi, 404 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığını, 396 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini bildirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli