HABERTURK.COM

Hattat Holding bünyesinde bulunan Hema Grubu 400 milyon euro re-finansman kredisi için 16’sı yurt içinden, 6’sı Credit Suisse ve konsorsiyumuna ait olmak üzere toplam 22 banka ve finansal kuruluş ile anlaştığını duyurdu.

Temelleri 1972 yılında atılan, yıllık cirosunun yüzde 80’ini ihracattan elde eden, 4 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv alt sistem üreticisi Hema Endüstri, Traktör üreticisi Hattat Traktör ve Hema Exim grup şirketlerinin Çerkezköy yerleşkesinde kurulu üretim tesislerinde kapasite artırımı, modernizasyon ve re-organizasyon amaçlı kullanılmak üzere Türk ve yabancı bankalardan tesis etmiş olduğu kredileri, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçevesi” kapsamında Denizbank A.Ş.’nin liderliğinde 10 yıl vade ile yapılandırdığını duyurdu.

Böylelikle Hema Endüstri’nin kısa ve orta vadeli finansal yükümlülükleri uzun vadeye yayılarak kaynaklarının üretim ve verimlilik artışında kullanabilmesinin önünün açılmış olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, grubun Türk Eximbank’a olan ihracat taahhütlü kredileri de yapılandırma kapsamında kapanarak bankalar konsorsiyumuna devrolması kararlaştırıldı.