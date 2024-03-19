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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 41 ülkeden 96 kısa film bu festivalde

        41 ülkeden 96 kısa film bu festivalde

        Akbank Kısa Film Festivali, 25 Mart - 4 Nisan tarihlerinde 20. kez Akbank Sanat'ta sinemaseverleri karşılamaya hazırlanıyor. 41 ülkeden 96 kısa ve 2 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak. Festivalin 20. yıl özel konuğu ise yönetmen Nuri Bilge Ceylan olacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 00:08 Güncelleme: 19.03.2024 - 00:08
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        41 ülkeden 96 kısa film bu festivalde
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        Sinemaseverlerin ve sinema sektörünün buluşma noktası olan Akbank Kısa Film Festivali, 25 Mart-4 Nisan tarihlerinde 20. kez Akbank Sanat’ta sinemaseverleri karşılamaya hazırlanıyor. 74 ülkeden toplam 2421 kısa filmin başvurduğu festival, ‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Genç Bakışlar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ başlıklı 9 farklı bölümden oluşuyor. Dünya festivallerinde gösterilen birçok filmin yanı sıra, Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmlerin yer aldığı gösterim programında, 41 ülkeden 96 kısa ve 2 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.

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        Nuri Bilge Ceylan
        Nuri Bilge Ceylan

        FESTİVAL BU YILKİ ÖZEL KONUĞU: NURİ BİLGE CEYLAN

        Festivalin 20. yıl özel konuğu ise yönetmen Nuri Bilge Ceylan olacak. Son olarak 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmine imza atan usta yönetmen, 20. Akbank Kısa Film Festivali’nde genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Buluşmada Ceylan’ın ilk kısa filmi ‘Koza’ gösterilecek ve ardından filme ve sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi gerçekleşecek.

        Oyunbozan
        Oyunbozan

        SÖYLEŞİLER, ATÖLYELER, ÖZEL GÖSTERİMLER VE YARIŞMALAR

        Çok sayıda uzun metraj ve kısa metraj filmiyle ödüller kazanan, İran sinemasının önemli isimlerinden usta yönetmen Ali Asgari’nin Sessizlik, Tanık ve Benim Hakkımda adlı kısa filmleri festival programında yer alıyor. Yönetmen gerçekleştireceği söyleşide bilgi birikimlerini festival katılımcıları ile paylaşacak.

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        21 Hafta Sonra
        21 Hafta Sonra

        Belgesel Sinema bölümüne, Lübnanlı yönetmen Sarah Francis konuk oluyor. Yönetmenin çok sayıda ödüllü belgeseli ‘Birds of September’ filmi festivalde gösterilecek. Francis’in yapacağı söyleşide belgesel film deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

        Ozan Açıktan
        Ozan Açıktan

        Kısadan Uzuna’da bu yıl uluslararası alanda başarılı yapımlara imza atan yönetmen Ozan Açıktan yer alacak. Yönetmenin deneyimlerini aktardığı bir söyleşi ve uzun metraj filmi ‘Silsile’ ve ödüllü kısa filmi ‘Marlis’ festival programında sahne alacak.

        Gökçe Bahadır
        Gökçe Bahadır
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        Atölye söyleşi programında bu yıl; Gökçe Bahadır, Deniz Akçay, Erkan Kolçak Köstendil, Engin Cebiroğlu, Furkan Olgun, Seben Ayşe Dayı, Zeynep Şölen Yıldız gibi çok sayıda sanatçı, atölye ve söyleşiler kapsamında kendi alanlarındaki deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşacak.

        Süper
        Süper

        Forum bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen Kısa Film Senaryo Yarışması yer alıyor. Bu yıl 587 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaristin senaryosu arasından en iyi senaryo, festival jürisi değerlendirmeleriyle belirlenecek.

        Duvar
        Duvar

        Bu yıl festivalin Özel Gösterim bölümü ise Sürdürülebilirlik temalı filmlere ve Erişilebilir Her Şey girişimi ile birlikte düzenlediğimiz, erişilebilir formatta hazırlanmış kısa filmlere ayrıldı.

        BU YIL FESTİVAL ŞEHRİN İKİ YAKASINDA VE ÜSTELİK ÇEVRİMİÇİ!

        20. Akbank Kısa Film Festivali bu yıl İstanbul’un iki yakasında da gerçekleşecek. Gösterimler Akbank Sanat binasında ve Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek. Aynı zamanda festival çevrimiçi olarak da tüm sinemasever katılımcılara açılacak. Festivalin çevrimiçi gösterimleri, filmonline.akbanksanat.com internet adresi üzerinden kayıt olunup izlenebilecek.20. Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için: www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nuri Bilge Ceylan
        #Akbank Sanat
        #sinema
        #festival
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