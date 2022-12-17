4.5 milyon liralık altınını aldılar! Yine aynı dolandırıcılık! 0:00 / 0:00

İstanbul'da, cep telefonuyla ulaştıkları kurbanlarına kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak yapılan vurgunlara bir yenisi daha eklendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay 5 gün önce Bakırköy’de meydana geldi.

TELEFONLA OYALAYARAK ALTINLARI ALDILAR Dolandırıcıların eve gelişi böyle kameraya yansıdı. Dolandırıcılar H.K.’yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. H.K.’ya “İsminiz bir suç dosyasına girmiş. Bu suç örgütüne operasyon yapacağız. Ancak operasyonun yapılacağı güne kadar elinizde altın ve paranız varsa bize verin saklayalım operasyon sonrası size vereceğiz. Ama kimseye söylemeyin” dedi.

"4.5 MİLYON TL'LİK ALTINIM VAR" DEDİ Dolandırıcıların bu yalanına inanan H.K., evinde 4 milyon 500 bin TL değerinde altın olduğun söyledi. Bunun üzerine 2 dolandırıcı hemen eve giderek altınları aldı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI POLİSE GİTTİ Altınları dolandırıcılara kaptıran H.K., bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu hemen polise bildirdi. H.K.’nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.