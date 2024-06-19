450 bin liralık dolandırıcılığa 4,5 milyon TL ceza

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, 29 Ağustos 2022'de telefonla aradıkları kadına, eşinin suça karıştığını ve cezaevine gireceğini söyleyerek, evdeki paraların incelenmesi için kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Evdeki yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altınları bu kişilerin istediği yere bırakan kadın, bir süre sonra dolandırıldığını fark edip polise haber verdi. 3 şüpheli, polisin takibiyle kısa sürede döviz ve altınlarla birlikte yakalandı. Tutuklanan 3 sanık, yerel mahkeme tarafından 7 yıl 6'şar ay hapis cezası ile 1 milyon 500'er bin TL adli para cezasına çarptırıldı.