47 Ronın filmi oyuncuları kimler? 47 Ronın filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon, Drama, Macera ve Fantastik dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, 47 Ronın filmine dair detaylar...
47 RONIN FİLMİ KONUSU
"Ronin" Japon kültüründe efendisiz kalmış samuray savaşçılarına verilen isimdir. Lord Asano'nın himayesinde huzurlu bir hayat süren Ako halkı ve onların koruyucu savaşçıları olan samurayların düzeni, İmparator Shogun Tsunayoshi'nin Lord Kira eşliğinde ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret ile alt üst olacaktır.
Zira Kira'nın Asano için hain planları vardır. Diğer yandan melez Kai, Lord Asano'nın kızı Mika'yı imkansız ve tutkulu bir aşk ile sevmektedir. Ama Kira'nın planlarında hem Ako'yu hem Mika ele geçirmek vardır...
47 RONIN OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen : Carl Rinsch
Yapım Yılı : 2013
Türü : Aksiyon, Macera, Drama, Fantastik
Oyuncular : Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki
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