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'49'. gösterime 20 Ocak'ta girecek

İsmail Hacıoğlu, Kerem Alışık, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat ve Hasan Küçükçetin'in yer aldığı, '49' gösterime 20 Ocak'ta girecek

'49'. gösterime 20 Ocak'ta girecek
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HABERTURK.COM

Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği gerçek bir hikâyeden uyarlanan aksiyon filmi ‘49’un afişi yayınlandı. İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve usta oyuncu Kerem Alışık’ın yer aldığı afişte filme dair ipuçları yer alıyor.

Yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan-İlker Arslan’in kaleme aldığı film DEAŞ’a esir düşen 49 Türk vatandaşının kurtarıldığı operasyonu ve perde arkasını anlatıyor.
Filmin başrollerini; İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve usta oyuncu Kerem Alışık üstleniyor. Türkiye tarihinden etkileyici gerçek bir hikâyeyi gözler önüne serecek ‘49’ , 20 Ocak'ta vizyona girecek.

‘49’UN KONUSU NEDİR?
11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçlerince şehri terk edince Musul, DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.

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