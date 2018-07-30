4N1K 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Aşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin hikayesini anlatan 4N1K dizisi, sürprizlerle dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar’ın yer aldığı 4N1K dizisinin FOX TV'de yayınlanan son bölümünün ardından dizinin sevenleri 5. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte 4N1K İlk Aşk 5. yeni bölüm fragmanı...
4N1K İLK AŞK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
4N1K İLK AŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali’nin şarkıyı Bade’ye çaldığını gören Yaprak şaşkındır. Bu yanlış anlamayı düzeltmek isteyen Ali, Bade’nin tuzağına düşer. Ona iyilik yaptığını zannederek okulda bir kaç gün erkek arkadaşı gibi davranmayı kabul eder. Yaptıkları yüzünden pişman olan Barış, Yaprak’a kendini affettirmek için her yolu dener. Hatta sürprizlerle dolu bir mektup bile yazmayı başarır. Annesi ile yüzleşen Sinan, ona rest çeker. Ece’ye gittikçe daha çok kapılan Sinan annesi ile müdürü ayırdığına emindir. Fizik hocasının icadı yalan makinesi ise okulda işlerin daha da karışmasına neden olur. Gökhan ve kız arkadaşının başına ise beklenmedik bir kaza gelir. Elleri birbirine yapışan ikili her şeyi birlikte yapmak zorunda kalır. Yaprak’a olan aşkının karşılıksız olduğunu düşünen Ali, beklenmedik bir karar alır. Bu kararından vazgeçirmek için Yaprak, Ali’ye yetişmek zorundadır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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