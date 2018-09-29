4N1K İlk Aşk 12. bölümüyle bu akşam sezon finali yaptı. 4N1K İlk Aşk'ın izleyicisi dizinin neden sezon finali yaptığını merak ederken, bu akşam yayınlanan bölüme de ilgi gösterdi. Saklanan gerçekler bir bir ortaya çıkarken, Yaprak Ali ve Barış'tan gelen aşk ilanlarıyla şaşkına dönmüş durumda. Yaprak kimi seçecek? İşte 4N1K İlk Aşk 12. sezon finali bölümü özeti.

4N1K İLK AŞK SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Saklanan gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Ali, Barış’ı zorlayarak saklanan sırrı öğrenmeye çalışır. İki genç arasındaki inatlaşma tehlike dolu bir oyuna dönüşür. Yaprak ne kadar inkar etse de Ali’nin arkadaşlığın ötesindeki duygularını fark ediyor. Tekin ile Ela’nın giderek yakınlaştığını fark eden Jülide, son kozunu oynayıp okula müfettişleri gönderir. Müdür, Sinan ve Ece’nin aşkına tam onay vermese de olumlu bir adım atar. Yaprak, Ali ile hem karşılaşmamak hem de yüzleşmemek için okula gitmez. Ancak Barış’tan kaçmak o kadar kolay değildir. Ali sonunda gerçekleri öğrenir. Şimdi sıra Yaprak’a gelmiştir. Gökhan, Merve’nin son dakika hamlesi ile karakoldan kurtulur. Fakat Ece’nin başına beklenmedik bir olay gelir. Ali, tüm duygularını Yaprak’a açıklar. Peki Yaprak’ın tepkisi ne olacak? Sadece Ali’nin değil Barış’ın da aşkını öğrenen Yaprak hangisini seçecek?

4N1K İLK AŞK NEDEN SEZON FİNALİ YAPTI?

4N1K İlk Aşk yaz sezonun başından beri ilgi gören dizilerin arasındaydı. Ancak alınan kararla dizi bu hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Yayıncı kuruluştan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak görünen o ki 4N1K İlk Aşk yayın hayatına sadece yaz sezonunda ekranlara gelerek devam edecek.

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