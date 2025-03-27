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        Van-Bahçesaray kara yolu 5 ay sonra ulaşıma açıldı

        Van'da çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolu, bir haftalık çalışma sonrası ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:09
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        5 ay sonra ulaşıma açıldı
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        Van'da çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma açıldı.

        Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da kasım ayında çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Bu süreçte yolun bazı noktalarına çığ düşerken, 5 ay kapalı kalan kara yolunun açılması için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

        Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, bir haftalık çalışmanın ardından Van-Bahçesaray kara yolunu ulaşıma açtı.

        Aylardır bölgeye gelemeyenler dün yolun açılmasıyla araçlarıyla geçiş yaptı.

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        #van bahçesaray kara yolu
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