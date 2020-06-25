Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakasını kiraya verme projesini açıkladığı günden beri mevzuyu tartışıyoruz. Yeni taksi sistemi ne getirecek, ne götürecek her yönüyle ele alınıyor. İmamoğlu, iki hafta önce bu projeyi dile getirdiği anda söyledim: bu yeni sistem, taksi plakası tekelini kırmaya yönelik yapılmış bir hamle. Yani İstanbul’daki taksi piyasasını elinde bulunduran Otocenter’a karşı atılmış bir adım. Nitekim, İmamoğlu’na ilk tepki de oradan geldi, yani Otocenter’dan…

Taksi plakası fiyatlarının belirlendiği, alım-satım ve kiralamanın yapıldığı Otocenter’daki galeri sahipleri, ‘İstanbul’u kilitleriz’ diyerek bir anlamda İmamoğlu’na aba altından sopa gösterdi. Ardından İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni sisteme karşı olduklarını, kendilerinin siyaseti şekillendirecek güce sahip olduğunu söyleyip İmamoğlu’nun yeni taksi sistemini pek de öyle kolay kolay hayata geçiremeyeceği mesajını verdi. Ama bu tartışmanın çıktığı ilk günden beri yazıyorum; İstanbul Taksiciler Odası, plaka sahiplerini temsil ediyor. Asıl ‘taksici’ dediğimiz taksi şoförleri ise, aslında İBB’nin bu yeni taksi düzenine sıcak bakıyor. Zira artık karşılarında muhatap olarak İBB’nin olması, özlük haklarına sahip olmaları onları umutlandırıyor. En nihayetinde, geldiğimiz noktada İmamoğlu kararlı bir şekilde yeni taksi düzenini hayata geçirmek istiyor.

İlk adımı da bugün atacak. 5 bin yeni taksi’nin İBB tarafından kiraya verilmesi için öncelikle UKOME’den (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi)nden karar çıkması gerektiğini yazmıştım daha önce. İşte o karar günü bugün. Bugün öğleden sonra toplanacak olan UKOME, 5 bin yeni taksinin İBB tarafından kiraya verilmesi gündemiyle toplanacak. UKOME’nin bugünkü toplantısında; 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi ve 250 taksi-dolmuşun taksiye dönüşmesi de var. Eğer UKOME’den 5 bin yeni taksi plakasına onay çıkarsa, yeni düzen İBB Meclisi’ne gelecek.

UKOME’DEKİ DENGELER İZİN VERECEK Mİ?

İBB Meclisi’nden onay çıkmazsa İmamoğlu, Encümen kararıyla 3 yıllık kiralama yoluna gidecek. Yani yeni taksi düzeni için kritik gün bugün. Eğer bugün UKOME’den olumlu bir karar çıkarsa yeni sistem hayata geçirilecek. Ancak UKOME’deki dengeler buna izin verecek mi? Zira geçen şubat ayında, büyükşehirlerde ulaşımla ilgili tüm kararların alındığı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) yapısal bir değişikliğe gidilmişti.

UKOME’deki belediye temsilcilerinin sayısı 11’de kalırken, kamu kurum temsilcilerinin sayısı ise 14’e çıkarılmıştı. Şubat 2020 öncesinde UKOME’de büyükşehir belediyelerinin 11, kamu kurumlarının, 10, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun da 1 üyesi vardı. Fakat şubat ayında “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te değişiklik yapıldı ve UKOME’deki kamu kurumlarının üye sayısı 4 üye artırılarak 14’e çıkarıldı. UKOME’deki kamu temsilcilerine Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üyeleri de eklendi. Böylece UKOME’deki belediye temsilcilerinin sayısı 11’de kalırken, kamu kurum temsilcilerinin sayısı ise 14’e çıkmış oldu.

Bakalım UKOME’deki dengeler bugün İBB’nin 5 bin yeni taksi plakasını kiraya verme sistemine izin verecek mi?