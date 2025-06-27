5. Denizli Caz Festivali 7 Temmuz'da başlıyor

Pamukkale Filarmoni Derneği tarafından, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sevda Canap And Müzik Vakfı’nın destekleri ve Denizli’nin önemli şirket, sivil toplum kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek “5. Denizli Caz Festivali” bu yıl 7-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Denizli Caz Festivali, bu yıl da nitelikli sanatçı ve müzisyenleri ağırlayacak. Uygulamalı atölyeler, performanslar, paneller ve söyleşilerle caz müziği ve kültürünü sevdirmeyi amaçlayan festivalde, 7 Temmuz’daki açılış konseri dışında tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

“Geçtiğimiz yıl ‘Laodikya’nın Işığı’ temasıyla yoluna devam eden festival, bu yıl etkinliklerin merkezini Denizli’nin en önemli arkeolojik ve kadim kültürlerinden Hierapolis’e taşıyor. Bu doğrultuda festivalin bu yılki teması ‘Hierapolis’in Gölgeleri’ olarak belirlendi.

Bu yılın Yaşam Boyu Onur Ödülü ömrünü caz müziği ve kültürüne adamış, Türkiye’nin en önemli müzik yazarlarından, radyo ve tv programcısı, caz editörü ve yapımcısı Hülya TUNÇAĞ’ a takdim edilecek.

Festival alanları Hierapolis Amfi Tiyatro ve Çamlık Buz Pisti Parkı olarak belirlendi. Festival programı, 7 Temmuz Pazartesi günü Hierapolis’in büyüleyici atmosferinde, amfi tiyatroda gerçekleşecek açılış konseriyle başlayacak. Gün batımının eşsiz manzarası eşliğinde İtalya’nın ünlü caz müzisyenlerinden Chiara CIVELLO, özel orkestrasıyla sahne alacak. Aynı akşam, Civello’nun ardından ülkemizin önemli kadın caz vokallerinden Meltem EGE, Şenova ÜLKER, Bulut GÜLEN, Önder FOCAN, Bradley Calvin BUTTERWORTH, Ozan MUSLUOĞLU ve Serkan ALAGÖK’ün eşlik edeceği performansıyla izleyicilerle buluşacak. Festivalin ikinci günü olan 9 Temmuz Çarşamba ise Devrim YEŞİLPINAR (piyano & synth), Serhan ERKOL (saksafon & synth) ve Burak DURMAN (davul & synth) tarafından kurulan 3OJAZX, doğaçlama ve elektronik müziğin cazın esnek yapısıyla buluştuğu çağdaş bir konser sunacak. 10 Temmuz Perşembe günü, caz müziğine ve kültürüne adadığı hayatıyla bu yıl “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne değer görülen Hülya TUNÇAĞ için bir belgesel film gösterimi yapılacak. Ardından Feridun ERTAŞKAN ve Devrim DİKKAYA’nın katılımıyla bir panel ve ödül töreni düzenlenecek.