Yeni haftanın A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu paylaşıldı. Kataloğa göre, bu Perşembe yine onlarca ürün indirimli fiyattan raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 5 Eylül A101 aktüel kataloğu ile bu hafta katlanabilir bisiklet, kumandalı akülü araba, kadın spor ayakkabı, valiz seti, kamp sandalyesi, döküm basık tencere, döküm tava ve daha birçok ürün alışverişseverlerle buluşuyor. Peki, bu hafta A101’de hangi ürünler indirimde? İşte, 5 Eylül 2024 Aldın Aldın A101 kataloğu...