A101 aktüel kataloğu 5 Eylül 2024: Aldın Aldın aktüel kataloğu ile bu Perşembe A101'de neler var?
A101 market, her Perşembe günü Aldın Aldın kataloğu ile raflarını yeniliyor. Yeni haftanın A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda da birbirinden farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Televizyon, toz torbasız süpürge, beyaz eşya, dikiş makinesi, küçük ev aletleri, katlanabilir bisiklet, akülü araba, kamp sandalyesi, ayakkabı bu Perşembe satışa çıkacak ürünler arasında. Peki, bu Perşembe A101'de neler var? İşte 5 Eylül 2024 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler…
Yeni haftanın A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu paylaşıldı. Kataloğa göre, bu Perşembe yine onlarca ürün indirimli fiyattan raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 5 Eylül A101 aktüel kataloğu ile bu hafta katlanabilir bisiklet, kumandalı akülü araba, kadın spor ayakkabı, valiz seti, kamp sandalyesi, döküm basık tencere, döküm tava ve daha birçok ürün alışverişseverlerle buluşuyor. Peki, bu hafta A101’de hangi ürünler indirimde? İşte, 5 Eylül 2024 Aldın Aldın A101 kataloğu...
A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL 2024
Jvc LT-70VU7405T 70" 4K Ultra HD Smart TV 25.999 TL
JVC LT-55VU3405T 55" 4K Ultra HD Smart TV 15.999 TL
Philips 55PUS7609/62 55" 4K UHD Uydu Alıcılı Smart LED TV 22.999 TL
Philips 50PUS7609/62 50'' 4K UHD Smart LED TV 18.999 TL
JVC 32VH5100T 32" HD Smart LED TV 5.999 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 379 TL
Regal RH900G Cyclone Süpürge 2.499 TL
Arzum AR4096-G Dikey Süpürge Gri 1.299 TL
SEG CM 910 INV 9 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG NF 4831 No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
Goodwest Cam Ankastre Set 3'lü Beyaz 6.999 TL
SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL
Homend Steamwork 1167H Buhar Kazanlı Ütü Siyah Beyaz 2.199 TL
Flavel FLV140 CM Çay Makinesi Beyaz 1.199 TL
Kiwi KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü Beyaz 279 TL
Belderia Katlanabilir Bisiklet 4.799 TL
Belderia 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 4.199 TL
Dolu Toy Factory Sport Coupe 12V Kumandalı Akülü Araba 5.299 TL
Adidas Superstar FU7712 Kadın Spor Ayakkabı Beyaz 1.999 TL
Juno ABS Valiz 3'lü Set Bej 1.797 TL
Desenli Kamp Sandalyesi Sarı 249 TL
Büyük Boy Tavla 299 TL
Kontrollü Pony Bisiklet 799 TL
Taç Bella Döküm Basık Tencere 26 cm 3 L Haki 599 TL
Taç Bella Döküm Tava 26 cm Haki 399 TL
Paşabahçe Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 840 cc 99 TL
Borosilikat Cam Kupa 280 cc 35 TL
Rain 2'li Dondurmalık 115 TL
Manuel Doğrayıcı 249 TL
Reçellik 6'lı 85 TL
Cam Matara Çeşitleri 35 TL
Buzdolabı Organizeri 19 TL
Tek Kişilik Baza Başlık Seti 90x190 cm 3.799 TL
Dynamic Bonel Yaylı Yatak 90x190x22 cm 1.999 TL
Küçük Boy Bölmeli Organizer Kutu 29 TL
Pamuklu Desenli Halı 120x180 cm Gri 549 TL
Pamuklu Desenli Halı 80x150 cm Gri 349 TL
Kurulama Bezi 2'li 45x65 cm Mavi Beyaz 29 TL
Kare Oyuncak Filesi 89 TL
Oyuncak Master Bloklu Kutu 28 Parça 229 TL
Peluş Fil 40 cm 319 TL
Oyuncak Matkaplı Hayvan Seti 3D Steam 299 TL
Eti Kremalı Bisküvi Çeşitleri 6 TL
ABC Harfli Bisküvi 140 g 16 TL
Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 3X50 g 45 TL
Cino Antep Fıstıklı Bar Çikolata 16x25 g 40 TL
7 Days Kruvasan Çeşitleri 5x48 g 69 TL
Eti Cin Tek Lokmalık Portakallı Jöleli Bisküvi 3x114 g 35 TL
Birşah Tam Yağlı Ayran 1 L 35 TL
Pınar Çocuk Devam Sütü 1 L 45 TL
Altınkılıç Kefirim Orman Meyveli 1 L 49 TL
Kuşadası Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 450 g 139 TL
Bonfilet Dondurulmuş Dana Tekirdağ Köfte 300 g 119 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Nugget 1 kg 99 TL
Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 199 TL
Sleepy Zeytinyağlı Islak Mendil 3x15 Adet 19 TL
Solo 3 Katlı Kağıt Mendil 10'lu 29 TL
Dalin Bebek Şampuanı 900 ml 89 TL
Far Paleti 9'lu 69 TL
Likit Ruj Çeşitleri 59 TL
Remove Siyah Nokta Burun Bandı 6'lı 29 TL