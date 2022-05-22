Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 7-0 yenerken Mario Balotelli tarihi bir performans sergiledi.

Küme düşmesi kesinleşen sarı-kırmızılılar karşısında 33, 36, 44, 61 ve 70. dakikalarda beş gol birden atan Mario Balotelli uzun yıllar sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.

İtalyan yıldız Alex de Souza'dan (Mayıs 2011) bu yana bir Süper Lig maçında beş gol atan ilk oyuncu olan Mario Balotelli, Adana Demirspor tarihinde en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.

HERKES BEŞİNCİ GOLÜ KONUŞUYOR!

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Yunus Akgün'ün pasında topla kaleye uzak mesafede buluşan Mario Balotelli, ceza sahasına girdikten sonra Göztepeli oyunculardan çalımlarla sıyrıldı sonrasında ise gol vuruşunu 'rabona' ile yaptı. İtalyan futbolcunun harika golü kısa sürede gündeme oturdu.