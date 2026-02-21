Canlı
        5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!

        Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 08:56 Güncelleme: 21.02.2026 - 09:23
        5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlar; 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği ile birlikte 93 adrese yönelik gerçekleşti.

        İHA'daki habere göre Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

        Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. Suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kg çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

