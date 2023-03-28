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5. kez kansere yakalanan Bahar Öztan: Tedavi sürecim başladı

Geçtiğimiz hafta yeniden kansere yakalandığını duyuran Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, tedavi sürecinin başladığını açıkladı. Öztan, "3 aylık bir tedavi arada bir ameliyat olacağım. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı" dedi

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  • 5. kez kansere yakalanan Bahar Öztan: Tedavi sürecim başladı - Magazin haberleri

    Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan, daha önce 4 kez yendiği kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başladı.
  • 5. kez kansere yakalanan Bahar Öztan: Tedavi sürecim başladı - Magazin haberleri

    "SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM"

    60 yaşındaki Öztan, geçtiğimiz hafta "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" sözleriyle üzücü haberi duyurmuştu.
  • 5. kez kansere yakalanan Bahar Öztan: Tedavi sürecim başladı - Magazin haberleri

    "TEDAVİ SÜRECİM BAŞLADI"

    İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu, "Gökhan hocamla birlikte yola devam. Tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi arada bir ameliyat olacağım emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize dualarınıza teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz Sevgiler" açıklamasını yaptı.
  • 5. kez kansere yakalanan Bahar Öztan: Tedavi sürecim başladı - Magazin haberleri

    "BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

    Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" demişti.
  • 5. kez kansere yakalanan Bahar Öztan: Tedavi sürecim başladı - Magazin haberleri

    YEŞİLÇAM'IN GAMZELİ GÜZELİ

    'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.
  • 5. kez kansere yakalanan Bahar Öztan: Tedavi sürecim başladı - Magazin haberleri

    1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.
  • 5. kez kansere yakalanan Bahar Öztan: Tedavi sürecim başladı - Magazin haberleri

    1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.

    Kemal Sunal ile rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı ve ardından da kariyerinde hızla yükseldi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak akıllara kazındı.
  • 5. kez kansere yakalanan Bahar Öztan: Tedavi sürecim başladı - Magazin haberleri

    2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre orada yaşadı. 1993–2008 yılları arasında mimar Yavuz Çolak ile evlilik yaşadı ve bir oğlu dünyaya geldi. 2007 yılında 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisi için kamera karşısına geçen Öztan ardından Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başladı.

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