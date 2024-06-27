5 kişi hastaneye başvurdu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şabhaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, birçok kişinin mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama yapılmasını beklediklerini belirterek, “Bayram tatili sona ermeden başlayan bu salgında, yaklaşık 5 bin civarında kişi hastanelere müracaat etti. Olayın nasıl gerçekleştiğini, yetkililerin açıklamasını istiyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ile birlikte son günlerde birçok kişinin mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle hastaneye başvurduğu Konya'nın Seydişehir ilçesinde incelemelerde bulundu. Şahbaz, beraberindeki heyetle birlikte Seydişehir Devlet Hastanesini ziyaret edip, hastane yönetiminden konu hakkında bilgi aldı.