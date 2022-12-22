Kars'ta, yol kontrolünde durdurulan 5 kişilik otomobilden, sürücü ile birlikte yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen olmak üzere 15 kişi çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.