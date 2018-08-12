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Mardin'de 5 kişinin öldüğü kan davasında taraflar böyle barıştı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki aile arasında başlayan kan davası düzenlenen yemekle sona erdi. Yemek için 25 dana kesilirken, 1 ton pirinçle yemek hazırlandı

12.08.2018 - 14:27 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişinin ölümüyle birlikte Özyılmaz ve Kaya aileleri arasında başlayan kan davası kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu. Barış törenine her iki ailenin yanı sıra 5 bin kişi katıldı. Dua ve yeminlerden sonra 25 dana kesilerek ve 1 ton pirinç ile hazırlanan barış yemeği yenildi.

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Mazıdağı ilçesinde 2015 yılında Sakızlı ve Balpınar köylerinde yaşayan Kaya ve Özyılmaz aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada her iki aileden 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölümlerin ardından aileler arasında kan davası başladı. Çocuklarını dahi okula gönderemeyen aileleri barıştırmak için bölgenin ileri gelenleri devreye girdi.

BARIŞ YEMİNİ ETTİLER
Matina Aşireti Derneği Başkanı Mehmet Şerif Temelli ile aşiret üyeleri her iki aileyi ortak bir noktada buluşturdu. Özyılmaz ve Kaya aileleri barışmayı kabul etti. Balpınar köyünde nde düzenlenen barış törenine iki ailenin fertleri dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek, barış yemini ettiler. Daha sonra birbirleriyle kucaklaşan Kaya ve Özyılmaz aileleri yemeğe geçti.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Matina Aşireti Derneği Başkanı Mehmet Şerif Temelli, her iki ailenin de çocuklarının geleceğini düşünerek, barışma yönünde irade gösterdikleri için teşekkür etti. Barış törenine katılan 5 bin kişi için 25 dana ve 1 ton pirinçle hazırlanan barış yemek yenildi. Barış güvercinlerinin uçurulduğu törende ölen 5 kişiyi temsilen çocuklara "Barış" yazılı tişörtleri giydiler. Barışan ailelerin mensupları birbiriyle kucaklaşarak ayrıldılar.

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