Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! 5 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, her gün farklı bölgelerde ve çeşitli derinliklerde sarsıntılar meydana geliyor. Birçok deprem, zaman zaman vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından titizlikle izlenip kayıt altına alınıyor. 5 Mayıs 2025 günü de yurdun birçok noktasında deprem meydana geldi. Peki, bugün hangi bölgelerde deprem oldu? İşte, 5 Mayıs 2025'e ait son depremler listesi...
Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık yer sarsıntılarıyla karşı karşıya kalıyor. Farklı bölgelerde meydana gelen depremler, hem vatandaşlar hem de uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü de ülke genelinde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı. Bu sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verileriyle anlık olarak kaydedilip kamuoyuna sunuldu. Peki, bugün nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi? İşte, 4 Mayıs 2025 tarihli güncel deprem verileri...
KÜTAHYA SALLANDI
Kütahya'nın Simav ilçesinde dün saat 02.53'te, 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 12.55 kilometre altında kaydedildi.
MANİSA VE VAN SALLANDI
Manisa ve Van arka arkaya sallandı. Saat 04.13'te Manisa Akhisar, saat 07.04'te ise Van Gölü 3.1 büyüklüğünde sallandı.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU
Ege Denizi'nde saat 12.58'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 42.41 kilometre altında meydana geldi.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
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