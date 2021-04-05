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HaberlerSağlık
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5 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 5 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

5 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 3.487.050'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 32.263 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

5 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

4 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

4 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel korona tablosuna göre; Bugün toplam 249 bin 126 test yapıldı. Semptom gösteren bin 508 kişiyle birlikte toplam 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Hindistan'da son 24 saatte 103 bin 558 kişide koronavirüs tespit edildi. Sayının ülkede salgının başından beri günlük tespit edilen vaka sayısı olduğu ifade edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Ülke geneli kırmızı bölge kapsamına alındı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 66 bin 794 koronavirüs vakası tespit edildi. Öte yandan 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 96 bin 678'e yükseldi

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