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5. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 5. sınıf konu anlatımlı dersler

5. sınıf soru bankası ve deneme sınavları artık Habertürk Akademi sayfasında. 5. sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konu ve ders programlarına 750'den fazla konu anlatımlı videolara ulaşabilecek. İşte 5. sınıf soru bankası ve 5. sınıf deneme sınavları

5. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 5. sınıf konu anlatımlı dersler

5. sınıf soru bankası ve deneme sınavları Habertürk Akademi sayfasında öğrencilerin erişimine sunuldu. 7 gün boyunca üyelik ücreti olmayan Habertürk Akademi'de 5. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konu ve ders programlarıyla uyumlu videolara ve deneme sınavlarına ulaşabilecek. İşte 5. sınıf soru bankası ve deneme sınavları

5. SINIF DENEME SINAVLARI - SORU BANKASI

5. sınıf öğrencileri TYT ve LGS deneme sınavlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak katılabilirler

5. SINIF DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYIN

5. SINIF KONU ANLATIMLARI

Sistemde toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video bulunuyor. Yanlış yaptığınız soruların çözümlerini videolu anlatımla anında görebilirsiniz. İlgili konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde de konu anlatımı videolarını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

5. SINIF TÜM KONU ANLATIMLARI

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