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        5 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:51
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        5 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Her nerede olursa olsun, terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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        #MSB
        #Irak
        #PKK
        #Terör
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