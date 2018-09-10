Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci okulların açılacağı günü iple çekiyor. İlkokul 1. sınıfa yeni başlayan öğrenciler için eğitim öğretim bugün başladı. Ortaokul 5. sınıfa ve 9. sınıfa yeni geçen öğrenciler kendileri için okulların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 5. ve 9. sınıflar için okullar ne zaman başlayacak? İşte tarihi...

5. VE 9. SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim öğretim dönemi için öğrenciler hazırlık içinde. MEB'in yayımladığı 2018-2019 çalışma takvimine göre, okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü açılacak.

5. ve 9. sınıf öğrencileri ise uyum haftası nedeniyle okula 1 hafta önceden yani 10 Eylül (bugün) başlayacaklar.

OKULLARIN AÇILDIĞI GÜN, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 14.00'E KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

İBB tarafından verilen okul servisi güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan araç ve şoförleri, okul taşımacılığı yapamayacak. Belgeler okullar açılana kadar tamamlanacak. Okulların açıldığı gün olan 17 Eylül'de tarihinde 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Türkiye genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servisi ücretleri tespit edildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Eylül'deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin fiyat tarifesi belli oldu.

İstanbul'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerinde yüzde 12 artış yapıldı.

Geçen yıl aylık 190 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 215 liraya çıkarıldı. Aylık 210 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 235 liraya, 230 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 255 liraya, 235 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 265 liraya, 250 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 280 liraya, 295 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 330 liraya, 340 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 380 liraya, 360 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 400 liraya, 385 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 430 liraya, 410 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 455 liraya, 435 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 485 liraya, 455 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 505 liraya, 475 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 525 liraya yükseltildi.

İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,07 lira olan ücret, bu yıl 4,5 lira olarak uygulanacak.

Ankara ve İzmir'deki servis ücretleri

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi de başkentte 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artış yapıldığını bildirdi.

Seyfi, şunları kaydetti:

"Yıllık bin 611 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl bin 818 liraya, bin 764 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücret bin 989 liraya, 6-10 kilometrelerdeki ücret 2 bin 61 liradan 2 bin 340 liraya, 10-15 kilometrelerdeki ücret 2 bin 412 liradan 2 bin 718 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücret, yüzde 14,8 zamla 47 liradan 54 liraya çıkarıldı."

Hem devlet hem de özel okullarda uygulanacak fiyatların dışında farklı bir isim altında herhangi bir ücret talep edilmesi halinde veliler, 153 numaralı Beyaz Masa'ya şikayette bulunabilecek.

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