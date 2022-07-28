5 yaş otizmi nasıl anlaşılır? 0:00 / 0:00

Tam anlamıyla da tedavi edilebilmesi mümkün değildir. Otizmin bir gelişim bozukluğu olduğunu ve kişide ömür boyu devam edeceği kesin bir yargıdır. Ancak uzmanlar tarafından geliştirilmiş olan otizm testleri sayesinde erken teşhis edilen otizmde çocukların yaşamlarını kolaylaştırabilecek önlemler alınabilmesi mümkündür. Otizm uzmanların yapmış olduğu araştırmaların sonucunda genetik bir rahatsızlık olarak görülmektedir. Erkek çocuklarında kız çocuklarına kıyasla daha fazla otizmli sayısı vardır. Otizmin pek çok çeşidi vardır. Otizmli çocukların hepsinde zekâ geriliği görülmemekle beraber bazıların da üstün zekâ görülmektedir. Bu içeriğimizde sizlere 5 yaş otizmi nasıl anlaşılır? 5 yaş otizm belirtileri neler, tedavisi nasıl? Konularında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte 5 yaş otizmi ile ilgili merak edilenler…

5 yaş Otizmi Belirtileri

Otizm aslında kişide doğuştan oluşan gelişimsel bir bozukluktur. Ancak ebeveynler tarafından hemen anlaşılamamaktadır. Çoğunlukla 2 yaşın üzerinde çocukların davranışları ve akranlarından geri kalmalarıyla kendisini belli eden otizm 5 yaş itibariyle kendisini daha net bir şekilde göstermektedir. 5 yaş otizm belirtileri ile ilgili öne çıkanları sizler için listeledik. Çünkü otizmin tanısının koyulabilmesi için çocukta aşağıda sıralanan belirtilerden önemli bir kısmının olması gerekmektedir;

Otizmli çocukların sosyal etkileşim ve iletişiminde zorlanmalar olmaktadır. Örneğin; oyun oynamayı reddetme, yaşıtlarıyla oynamama, göz temasında zorlanma, olması gereken yüz ve beden hareketlerini yapamama, iletişimin başlatılması ve sürdürülmesinde zorlanma gibi.

Otizmli çocuklarda belirgin bir iletişimsel bozukluk görülmektedir. Örneğin; konuşma zorluğu, aynı kelimede tekrarlar gibi.

Otizmi olan çocuklar sembollere dayalı ya da gerçek olmayan oyunları oynamaya meyillidir. Örneğin; hayal ürünü oyunların üretilmesi, tekrarlı karmaşık olmayan aktivitelerin tercih edilmesi, nesnelerde bazı parçalara daha fazla takıntılı davranmak, duygusal bakımdan uyarılma zorluğu ya da fazla tepkisel davranışlar gösterme gibi.

Bunların dışında otizmli çocuklar aşağıda sıralanan bütün belirtileri kendilerinde açıkça göstermektedir;

Göz temasına tepki vermeme veya kurmaktan kaçınma,

İsmiyle çağrıldığında tepkisiz kalma,

Hareketsiz durma ya da fazla hareketli davranma,

Çevrelerine karşı ilgisiz kalma,

Fiziki temasın hoşlarına gitmemesi, örneğin kendilerinin öpülmesi, dokunulması ya da sarılmaya olumsuz tepki gösterme,

Konuşmanın gecikmesi,

İnsanlar ile iletişim kurmak yerine canlı olmayan varlıklar ile hayali yakınlıklar ve etkileşim kurma,

Toplulukta yaşıtlarıyla diyalogdan kaçınma, oyun oynamama ve kişisel izolasyon,

Konuşmaya başlayan otizmli çocuklarda kelime tekrarları,

Konuşmanın iletişim aracı şeklinde kullanılmaması,

Konuşabilenlerin kalıp gibi konuşmalar sergilemesi.

5 Yaş Otizmi Nasıl Anlaşılır?

5 yaş otizmi nasıl anlaşılır diye merak edilmektedir. Öncelikle bu yaşta otizmli çocukların pek çok belirti verdiğini söylemek mümkündür. Örneğin; otizmi olan çocuklar akranlarıyla aynı davranışları sergilemez, geç konuşurlar ve konuşsalar bile tondan uzak ve tekrarlı konuşmalarıyla dikkat çekerler, çok fazla ve beklenmedik yerlerde kahkaha atabilirler, cisimlerin bazı parçalarına karşı daha fazla takıntılı olabilirler, objelerin bazılarına daha fazla bağlanırlar, kendi kendilerine zıplar, sallanır ya da çevrelerinde dönerler, yaşıtlarıyla oynamaktan ve iletişimden kaçınırlar, acı ve tehlikelere karşı duyarsız bir davranış sergilerler, espri ve imaları anlayamazlar, yeme bozukluğu gösterebilirler.

5 Yaş Otizm Tedavisi Var Mı?

Çocuklarına otizm teşhisi koyulan pek çok anne baba ilk olarak tedavisini merak etmektedir. Ancak 5 yaş otizm tedavisi var mı sorusunun yanıtı maalesef hayırdır. Otizm bir gelişim bozukluğudur tedavisi yoktur ancak çocuğun yaşamını rehabilitasyon ve destek ile kolaylaştırmak mümkündür.

5 Yaş Otizm Testi Nasıl Yapılır?

5 yaş otizm testi nasıl yapılır diye merak edenlere uzmanlar tarafından 40 sorudan oluşan bir test yapıldığını söyleyebiliriz.