4 yaş otizmi nasıl anlaşılır? 0:00 / 0:00

Bebeklik döneminde çok fazla fark edilmeye otizm belli yaşlarda belirti vermeye başlamaktadır. Özellikle 4 yaşında otizmin fark edilmesi oldukça kolaylaşmaktadır. Çünkü çocuk hareketleri, davranışları ve konuşmasıyla kendisini bu yaşta artık belli etmeye başlar. Bu içeriğimizde sizlere 4 yaş otizmi nasıl anlaşılır, 4 yaş otizm belirtileri neler, tedavisi nasıl konularıyla ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İşte 4 yaş otizmi ile ilgili merak edilenler…

4 Yaş Otizmi Belirtileri

Otizm bebeğin doğumuyla aslında onda var olan bir rahatsızlık olup kişinin yaşamı boyunca geçmez. Özellikle erken çocukluk döneminde otizmin anlaşılması daha kolaydır. Yapılan araştırmalar 54 bebekten ortalama birinin otizm ile doğduğunu göstermektedir. Kızlara kıyasla erkek çocuklarında otizmin yaygınlığı dört kat daha fazladır. Uzmanlar çocuklarda ortalama 1.5 yaşında otizmin kendisini göstermeye başladığını 4 yaş ile beraber de belirtilerin netleştiğini belirtmektedir. 4 yaş otizmi belirtileri arasında aşağıda size sıraladığımız maddeler genellikle yer almaktadır;

İsimleriyle seslenildiğinde yanıtlayamamak,

Seste yalnızca tek bir tonun olması,

Cümlelerin ve kelimelerin tekrarlanması,

Bazı kelime ve cümlelerin anlaşılması,

Karşılıklı iletişim kurarken zorlanma,

Sohbet başlatmada akranlara göre zorlanma,

Şakaları ve bazı kinayeleri anlayamama,

Duygu ve düşünce paylaşımında zorlanma.

4 Yaş Otizmi Nasıl Anlaşılır?

Otizmin erken fark edilmesi önemlidir. 4 yaş otizmi nasıl anlaşılır diye merak edenlere ortaya çıkan sözlü iletişim farklılıkları, sözsüz iletişim farklılıkları, oyunların farklı olması ve davranışlarda görülen farklılıklar diyebiliriz. Örneğin otizmi olan çocuklar genellikle tekrarlı bazı davranışlar sergilediklerinden akranları arasında ayrışmaktadır. Otizmin anlaşılabilmesini sağlayan bazı belirgin davranışlar şunlardır; duygusal ani patlamalar, rutinin değişmesini kaldıramama, devam eden sallanma hareketi, bir şeyi sürekli açıp kapatma isteği, hiperaktif ve dürtüsel davranışlar gösterme.

Eğer kişi bu ve bunun gibi farklı davranışları çocuğunda fark ettiğinde vakit kaybeden bir sağlık kuruluşuyla görüşmelidir. Otizmin anlaşılabilmesi için bazen pediatrik nörologlar da yardımcı olabilmektedir. Bu aşamada pek çok test ve değerlendirme yaparak çocuk hakkında kesin karar verilmektedir.

4 Yaş Otizm Tedavisi Var Mı?

Otizm aslında doğuştan gelen bir rahatsızlık olmakla beraber belirtileri genellikle ilk olarak 1.5 yaş civarında ortaya çıkmaktadır. Ancak 4 yaşında belirtiler daha belirgin olduğundan bu yaşta otizmin anlaşılması daha kolaydır. Bir çocuğa otizm teşhisi konulduktan sonra 4 yaş otizm tedavisi var mı diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Ancak otizme karşı kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Yalnızca erken fark edildiğinde belirli bir noktaya kadar çocuğun daha iyi bir yaşam sürdürerek topluma karışabilmesine engel olan belirgin etkilerin azaltılması mümkün olabilmektedir.

4 Yaş Otizm Testi Nasıl Yapılır?

Otizm çeşitli testlerle anlaşılabilen bir rahatsızlıktır. Otizmi olan kişilerin temel özellikleri ve otizm semptomları kullanılarak otizmin anlaşılmasına yardımcı olan testler hazırlanmaktadır. Test öncesinde uzmanlar aileler tarafından çocuklarında fark ettikleri belirtileri inceleyip değerlendirmektedir. Eğer bir çocuk otizm şüphesiyle bir uzmana götürülmüşse uzman onu pek çok açıdan incelemektedir. Hem davranışlarını gözlemlemekte hem de kesin tanı için otizm testi yapmaktadır. Çeşitli otizm testleri bulunmaktadır bunlardan biri de 4 yaş otizm testidir. 4 yaş otizm testi nasıl yapılır diye merak edenlere öncelikle bu testin 40 sorudan oluştuğunu söyleyebiliriz. Test kapsamında çocuğun sosyal ve iletişim becerilerinin tamamının ölçülmesi amaçlanmaktadır.