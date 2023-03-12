Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

5 yıl önce boşandığı eski eşi ile arkadaşını tabancayla yaraladı

Bilecik´te Ümran Ü., beraberinde arkadaşı Metehan Y. ile sokakta yürürken karşılaştığı 5 yıl önce boşandığı Ahmet K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ayaklarından vurulan Ümran U. ile arkadaşı hastanede tedaviye alınırken, olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Ahmet K. ise gözaltına alındı

5 yıl önce boşandığı eski eşi ile arkadaşını tabancayla yaraladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bilecik´te taksi şoförlüğü yapan Ahmet K., İsmetpaşa Mahallesi Hadi Arıncı Cadesi´nde 5 yıl önce boşandığı Ümran Ü. ve arkadaşı Metehan Y. ile karşılaştı.

Şüpheli Ahmet K., kullandığı taksiden tabancayla ateş açarak eski eşi ve onun arkadaşını ayağından vurup kaçtı.

Yaralanan Metehan Y. bir vatandaş tarafından otomobille, Ümran Ü. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındılar.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Ümran Ü.´nün ameliyata alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Ahmet K.´yı kısa sürede yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet K. ifadesi için Bilecik Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AFAD: Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM AFAD: Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?
GÜNDEM Mart ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri
Malatya'da enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM Asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI 2023: Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman olacak, başvurular başladı mı, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihleri
MHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular 14 Mart'ta başlayacak
GÜNDEM MHP'de aday adaylığı başvuruları 14 Mart'ta başlıyor
EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2023 | SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım?
GÜNDEM EYT emekli maaşı hesaplama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi ile görüştü
GÜNDEM Fuat Oktay, Anavatan Partisi lideriyle görüştü
Son dakika: Can kaybı 47 bin 975'e çıktı
GÜNDEM Can kaybı 47 bin 975'e çıktı
OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...
GÜNDEM Oscar ödülleri sahiplerini buluyor! İşte adaylar...
Son dakika: Provokasyon soruşturmasında 43 tutuklama
GÜNDEM Provokasyon soruşturmasında 43 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.