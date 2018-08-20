Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Ahmet Kaya ve Çiçek A., 5 yıl önce evlenmek istedi. İddiaya göre bu evliliğe Çiçek A.’nın ailesi karşı çıktı. Bunun üzerine ikili birlikte Diyarbakır’dan kaçarak İstanbul’a geldi ve burada evlendi. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen Çiçek Kaya’nın ailesi bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Buna rağmen 29 yaşındaki kadın, 2 ay önce Diyarbakır’daki ailesini ziyarete gitti. Ziyaretin ardından İstanbul’a dönmek isteyen Çiçek Kaya iddialara göre kardeşleri tarafından gönderilmedi. Çiçek Kaya, evden ikinci kez kaçarak İstanbul’daki kocasının evine döndü. Bu duruma kızan genç kadının 2 kardeşi de peşinden İstanbul’a geldi.





İstanbul’a gelen İdris A. ile Mehmet A., önceki gün enişteleri Ahmet Kaya ile Kadıköy’de bir kafede buluştu. İddialara göre İdris A. lavaboya gidip döndükten sonra hiç konuşmadan Ahmet Kaya’ya silahla ateş açtı.

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Kanlar içerisinde yere yığılan Ahmet Kaya hayatını kaybetti. İdris A. ise olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kaçışı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Olay sonrası kafede bulunanlar da panik halinde dışarı kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri İdris A.’yı yakaladı. Diğer kardeş Mehmet A. ise kaçtığı Diyarbakır’da gözaltına alındı. İdris A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.