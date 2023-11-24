"5 yıldır her gece ölüm korkusuyla yaşadım"

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 26 yaşındaki Kübra anlattı, yürekler sızladı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de dikkat çeken konular, hayret veren olaylar ekranlara gelmeye devam ediyor. 26 yaşında 2 çocuk annesi Kübra Gümüştekin; 16 yaşında zorla kaçırıldığını, evlendiğini ve 10 yıllık evlilik hayatının kâbusa döndüğünü anlattı. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Kübra'nın hikayesi yürekleri yaktı. Kocası Yunus'un madde bağımlısı olduğunu, şiddet gördüğünü, sürekli bıçakla tehdit aldığını, yıllarca ölüm korkusuyla yaşadığını açıkladı. Kâbus evinden kaçarak 5 yıl önce ailesinin yanına sığındığını söyledi, 5 yıldır ne kocasının ne de kocasının ailesinden birinin iki çocuğunu da görmediğini iddia etti. Yunus'a boşanma davası açtığını, 4 yıldır kocasının duruşmalara gelmediğini söyledi

İddialar üzerine kayınvalidesi Zeynep Hanım telefonla canlı yayına katıldı. Oğlunun madde bağımlısı olduğunu, cezaevinden çıktıktan sonra da kötü alışkanlıklarına devam ettiğini, oğlunun Kübra’dan boşanmak istemediğini ve ailesi olarak oğullarına söz geçiremediklerini söyledi.

Daha sonra Kübra’nın kocası Yunus da telefonla bağlanarak evliliklerinin bu noktaya gelmesinin sebebinin kendisi olduğunu kabul etti. Didem Arslan Yılmaz’ın psikolojik tedavi için öneride bulunması üzerine, iyi olduğunu ve buna gerek olmadığını söyledi. Yıllarca çocuklarını görmek istemediğini ancak onları çok özlediğini ifade etti. Didem Arslan Yılmaz’a stüdyoya geleceğini ve boşanmayı kabul ettiğini söyledi.

Kocasının 10 yıldır hiçbir verdiği sözü tutmadığını söyleyen Kübra, Yunus’un stüdyoya gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Kübra ve Yunus boşanacak mı? 5 yıl sonra karı kocanın ilk yüzleşmesi ne olacak? Yanıtları; Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelecek.