50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!

Trabzon'un Tonya ilçesi Melikşah Mahallesi’nde besicilik ve tarımla uğraşan Mustafa Aydın (30), Kurban Bayramı öncesi yayladan aldığı keçiyi, ahırında bekletti.

DHA'daki habere göre bayrama günler kala, ipini çözüp ormana kaçan keçinin ahırda olmadığını fark eden Aydın ve yakınları, çevrede arama yaptı.

Ekipler, buraya gelerek keçiyi mahsur olduğu yerden canlı bir şekilde çıkardı. Kurban Bayramı’nda kesilecekti. Böyle bir olay olunca gönlümüz razı gelmedi. Kesilmekten kurtulduğu için adını ‘Şanslı’ koyduk. Ölene kadar ona bakacağım. Şanslı’yı asla satmayacağım” dedi.

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Aydın, “Keçiyi yayladan kurbanlık olarak getirmiştim. Ahırdan ipi çözüp kaçtı, yaklaşık 50 kilometrelik yol katederek günlerce ormanda dolaşıp, 3 gün ise kayada mahsur kaldı. 18 gün boyunca onu aradık, sonunda bulduk. Bulunduğu dağ arasına biz inemedik. Kendi imkanlarımızla kurtaramayınca AKUT ekibini aradık, sağ olsunlar yardımcı oldular.

"FERDİNAND GİBİ YAŞAYACAK"

Şanslı'nın fenomen boğa Ferdinand gibi hayatta kalacağını söyleyen Aydın, "Bayramda başka bir kurban kestik. Şanslı, 18 gün ormandaki kurt ve çakallarla mücadele etti. Diğer hayvanlarımıza alışmasını bekliyoruz.

Ormanda korkup, kaçtığı için ürkek bir hayvan oldu. Şanslı’yı yayladaki sürümüze getireceğiz. 'Olur da bir kez daha kaçar' diye, onu bulabilmemiz için boynuna zil bağladım. Gittiği yerler belli olsun istedim. Aç ve susuz kalınca biraz zayıfladı. Yıllar önce yüzerek gelen kurbanlık bir boğa vardı, Haluk Levent onu sahiplenmişti. Şanslı da onun gibi kesilmekten kurtuldu. Şanslı da boğa Ferdinand gibi yaşayacak" diye konuştu.

Aydın’ın annesi Havva Aydın da keçinin bulunmasına çok sevindiğini belirterek, "Uzun zamandır keçiyi arıyoruz. Oğlum yemek bile yiyemedi. ‘Onu bulacağım’ dedi. Ekipler yardımcı oldu. Keçiyi buldu, aldı ve geldi. Bulununca çok mutlu oldum. Adını 'Şanslı' koyduk. Onu saklayacağız, satmayacağız" dedi.