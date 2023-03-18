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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi | İzmir'de 50 milyonluk vurgunda çetenin yazışmaları ortaya çıktı: Para koyacak yer bulamayacaksın
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50 milyonluk vurgunda çetenin yazışmaları ortaya çıktı: Para koyacak yer bulamayacaksın

Hazırlanan sahte siteyle çok sayıda kişiyi dolandıran 64 kişilik çetenin yazışmaları ortaya çıktı. 50 milyon liralık vurgun yapan çete üyeleri "Para koyacak yer bulamayacaksın" diye yazıştığı belirlendi. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

Son dakika haberi | İzmir'de 50 milyonluk vurgunda çetenin yazışmaları ortaya çıktı: Para koyacak yer bulamayacaksın

Gerçeğe yakın kurdukları sahte siteyle “Paribu 5. Yılına Özel Kripto Para Dağıtıyor” linkini paylaşarak, tuzağa düşen müşterilerin kripto hesaplarından toplam 50 milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinin yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda bir çetenin üst düzey üyelerinden biri diğerine “Parayı koyacak yer bulamayacaksın” diyor diğeri ise “Abi yıllardır bunun hayaliyle yaşıyoruz zaten” diye cevaplıyor. Sürdürülen soruşturma kapmasında 19 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 gün önce önemli bir operasyon düzenlendi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre gerçeğe yakın kurdukları sahte siteyle “Paribu 5. Yılına Özel Kripto Para Dağıtıyor” linkini paylaşarak, tuzağa düşen müşterilerin kripto hesaplarından toplam 50 milyon liralık vurgun yapan 64 kişilik çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ÇETENİN İÇ YÜZÜ DİJİTAL MATERYALLERDE

Yapılan operasyonda şüphelilerden el konulan çok sayıda dijital materyallerin incelemesi tamamlandı. İncelemede şüphelilerin, vatandaşı dolandırmak için nasıl sahte site kurduklarını anlatan önemli detaylar elde edildi. Sahte site kuran çete üyeleri başkalarının üzerine cep telefon hattı aldıkları, sosyal platformlarda sahte logoları oluşturup, birçok vatandaşın kimlik, telefon ve mail adresini kullandıkları ortaya çıktı.

"PARA KOYACAK YER BULAMAYACAKSIN"

İncelenen dijital materyallerde biri de çete üyelerinin yazışmaları. Ortaya çıkan yazışmalarda, kuracakları sahte siteden birçok para kazanacaklarını vurgulayan konuşmalar yer alıyor. Yazışmalarından birinde, bir çete üyesi diğer çete üyesine “Para koyacak yer bulamayacaksın” diyor, diğeri de bu konuşmaya “Abi yıllardır bunun hayaliyle yaşıyoruz zaten” diye cevap veriyor.

50 MİLYONLUK VURGUN

Polisin yaptığı çalışmalarda, çetenin bu yöntemle 50 milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen çete lideri Ruslan P. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir Merkezli 18 ilde düzenlenen ‘Cüzdan’ operasyon sonrası soruşturması tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. 15 şüpheli hakkında ise Adli Kontrol Şartı ile serbest kaldı.

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