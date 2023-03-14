50 milyonluk vurguna cüzdan operasyonu!

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önemli bir operasyon düzenlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, operasyona neden olan ilk şikayet 5 Şubat 2022 yılında yapıldı. SAHTE PARİBU TUZAĞI Şikayette bulunan M.A.A. ifadesinde “Facebook isimli sosyal medya uygulamasında Paribu hesabına giriş yaparsan hediye coin verileceğine dair reklam paylaşımı gördüm. Linke tıkladım. Kullanıcı ve şifremi isteyen bir sayfa açıldı. Bilgilerimi girdim. Daha sonra cep telefonumdan arandım. Kendisini Paribu müşteri temsilcisi olduğunu söyleyen kişi hesabımdan şüpheli işlemler var diyerek mail adresime gelen onay kodunu vermemi istedi. Bu kodu paylaştıktan sonra Paribu hesabımdan 370 bin lira değerinde kripto param başka bir hesaba transfer edildi. Dolandırıldım şikayetçiyim “ dedi.

GERÇEĞE YAKIN SAHTE SİTE KURMUŞLAR Bu şikayetin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Polis çalışma başlatırken, peş peşe benzer şikayetler gelmeye devam etti. Polisin yaptığı çalışmalarda dolandırıcıların paribugirstrr gibi gerçeğe yakın oluşturulan sahte siteyi arama motorunda en üst sıraya çıkarttıkları ve en üst sıraya çıkan bu sahte siteyi sosyal medya platformlarında da, örnek olarak “Paribu 5. Yılına Özel Kripto Para Dağıtıyor” gibi farklı vaatlerle paylaşımlar yaparak verdikleri linkle müşterileri tuzağa düşürdükleri belirlendi.

Çete lideri Ruslan P. “CÜZDAN OPERASYONU’ DÜZENLENDİ Polis yaptığı uzun çalışmaların ardından 64 kişilik bir çeteyi tespit etti. Çete liderinin Ukrayna uyruklu Ruslan P. ve iki Gürcistan uyruklu vatandaş olduğu tespit edildi. Yurt dışından yönetildiği tespit edilen çeteye bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 18 farklı ilde düzenlenen ve “Cüzdan operasyonu” adı verilen operasyonlarda 42 kişi yakalandı.