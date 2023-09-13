50 yaşında olduğuna kimse inanamıyor! Hande Ataizi kusursuz fiziğiyle büyüledi!
Bir döneme damga vuran Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan ve son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız adlı projeyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabından spor yaptığı anlara dair görüntülerini yayınladı. Ataizi'nin fiziğine beğeni yağdı.
Son olarak final yapan Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, sosyal medya hesabından spor yaptığı anlara dair görüntülerini sevenlerinin beğenisine sundu.
Başarılı oyunculuk performansının yanında özel hayatı ve sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren oyuncu Hande Ataizi, fit vücuduyla sevenlerinin beğenisini aldı.
Sağlıklı bir yaşam biçimini benimseyen Hande Ataizi'nin kusursuz fiziği sevenlerinin dikkatinden kaçmıyor. Ünlü ismin 50 yaşında olduğuna hayranları inanmakta güçlük çekiyor.
Hande Ataizi'nin fiziğine sevenlerinden: "Kusursuz", "Hem başarılı bir oyuncu hem güzel", "50 yaşında böyle olmak istiyorum", "Bakmalara doyamadık" gibi yorumlar geliyor.
İşte Hande Ataizi'nin son paylaşımları...