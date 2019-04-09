Erzurum'un Horasan ilçesinde oğluyla birlikte berberlik yapan, 5 çocuk ve 36 torun sahibi Hacı Muhammet Kırbaç, ilçeye gelip, kendisini görenlerin dikkatini çekiyor.

DHA'nın haberine göre şu an 1.5 metreyi geçen bıyıklarını yıllardır uzatan 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç, düzenli olarak bakım yaptığını söyledi.

Bıyık uzatmaya 25 yaşında başladığını anlatan Kırbaç, 'Türkiye Bıyık Şampiyonluğu' olduğunu dile getirdi.

Kaybettiği eşinin bıyıklarına olan sevgisini bildiği için asla kesmeyi düşünmediğini dile getiren Kırbaç, "Belli aralıklarla bitki karışımları kullanarak, dökülmemesini, canlı ve parlak olmalarını sağlıyorum. Mesleğim berberlik olmasaydı bıyığın bakım masraflarının altından kalkamazdım. Tabi bazı özel ilaçlar da var hazırladığım. Onun sırrını kimseye vermem; çünkü rakiplerim var. Bıyıklarımı ölene kadar kesmeyi düşünmüyorum. Bu da benim servetim; çünkü bıyıklarım sayesinde ünlü oldum. Herkes ilgi gösteriyor ve gelip fotoğraf çektirmek istiyor. İş yerim hemen ana yol üzerinde. Erzurum'dan Kars'a, Ağrı'ya, Van'a gidenler gelip, benimle fotoğraf çektiriyor. Bunu parayla yapamazdım" diye konuştu.