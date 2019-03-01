"Güzel At" tekmesi

KAPADOKYA

Samimiyet ve gerçeği tüm çıplaklığında bütünleştirerek akan yöre diliyle söze girdi: “Gadasını aldığım, gendi elimizlen gittik, gendimizi ihbar ettik; üstüne bir de para verdik; iyi mi?”

Sözünü ettiği, Kapadokya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeden belgelerini almış olmasına karşın, SİT alanına inşaat yaptığı gerekçesiyle otelinin bir bölümüne yıkım kararı gelmiş bir işletmeci…

Bölgede turizm patlayınca birçok kişi gibi aymaz şekilde sağa sola lokanta, büfe ve butik otel adı altında işletme açanlardan biri… Aslında yapmamaları gereken birinci derece SİT alanına inşaat yaptıklarını kendileri de kabul ediyor.

BİR ODALIK BELGEYLE

Ancak bazıları Koruma Kurulu denetiminde 30 oda için izin almış, Kurul’un denetiminde otel inşaatını gerçekleştirmiş. Turizm patlayıp, talep yükselince, izinsiz 30 oda daha eklemiş… Bazıları da bir odayı yapma ve yenileme için izin almış, kapının önüne asıp, aynı belgeyle onlarca yeni oda açmış.

Bunların arasında öyle isimler var ki sıradan insanlar da değil, bölgede yatırımı olan büyük şirketler… İmar Barışı ile ilgili kanun çıkınca hemen hepsi ne kadar “kaçak göçek” işi varsa belge doldurup izin alacağı umuduyla başvuruda bulunmuş.

Hem de metrekaresine ve bulunduğu yere kadar her bir bilgiyi de doldurup teslim etmiş. Göreme’deki inşaat basına yansıyıp, Cumhurbaşkanı da "Ne kadar kaçak yapı varsa yıkım kararı alınsın" deyince ortalık karışmış.

PARA İADESİ DE YOK

Koruma Kurulu, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Valilik, imar affından yararlanmak için verilen ne kadar belge varsa hepsini incelemeye almış, SİT alanları içinde kalan tüm yapılar için yıkım kararlarını ardı ardına çıkarmaya başlamış…

İmar Affı'ndan yararlanmak için ücretini ödediğini belirtip, “Madem yıkım kararı aldınız o takdirde imar affından yararlanmak için yatırdığım parayı iade edin” talebine de ummadıkları bir yanıt verilmiş.

Özetle, “İmar Affı için doldurduğunuz başvuru belgesinde, yapınızın SİT alanında bulunması halinde ödediğiniz bedelin iade edilmeyeceğine ilişkin hüküm var, siz de altına imza koydunuz” yanıtı gelmiş…

Hatta, bazıları bırakın mevcudu ileride yapıya katmayı planladığı yerleri de düşünerek, fazladan metrekare bildirmiş. Bunun karşılığında da çok daha yüksek bedel yatırmış… Kendisini imzalı belge ile bizzat ihbar ettiği için, bir başkasının şikâyetine de gerek kalmamış…

YIKILACAK 160 OTEL SIRADA

Daha önce İmar Barışı kapsamında denetlemesi de yapıldığı için ne kadar kaçak yer varsa şimdi yıkılmaya başlanmış. Dediler ki özellikle otellerdeki kaçak yapıların yıkımlarına başlandı, şu ana kadar 36 otelde kaçak yerlerin yıkımı tamamlandı, 160 yer de bekliyor. Sezon gelmeden hepsinin yıkımının tamamlanması hedefleniyor.

Buraya kadar her şey kitabına uygun; çünkü SİT alanına kaçak bina yapmış, devlette bunu yıkma kararı almış. Öfke ise baştan buna neden izin verildiğine… Yani o kişi yapısını genişletirken, Koruma Kurulu, belediye dahil her yere başvurmuş, harcını da yatırmış. Belediye de kendisine yapabilirsin diye izin belgesi vermiş.

Biri bu yolla bina genişlemesinin olabildiğini görünce aynı yolu izleyip zincirleme olarak aynısını yapmış. Şimdi binalarının yıkılmasını anlayışla karşılıyor, ancak kendilerini bu kanunsuzluğu yapma konusunda teşvik edenlere herhangi bir yaptırımın gelmemiş olmasına tepkisini sergiliyor…

VEKALETİ DE VEKALETLİ

Aslında bir yaptırım olsa ne olur ki… Kapadokya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu vekaletle yönetiliyor, üstelik vekalet verilen kişi yeterliliği olmadığı için vekaletin vekaletiyle görev yapıyor.

Daha ilerisi yakın geçmişe kadar üniversitelerin tarih, arkeoloji gibi bölümlerinden de gelen akademik bilgisi de yüksek insanlar Kurul'a üye yapılırdı. Bugün ise bunların hiçbiri kalmamış…

Turizmin en önemli bölgesinde İl Turizm Müdürlüğü de açıktan atamayla 4 yıldır vekaletle götürülüyor. Bu kadar çok vekaletin vekaleti olunca da işler bu noktaya geliyor. Anlamı “Güzel Atlar” olan Kapadokya’da tekmeyi yiyen de sadece vatandaş oluyor…