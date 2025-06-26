500T hattı kısaltıldı: 500T hangi duraklardan geçecek, hangileri iptal edildi? Güncel 500T durakları
İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve uzun hattıyla bilinen 500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının kısaltılmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar sonrasında 79 durakta hizmet veren 500T, artık 62 duraktan geçecek. Peki, 500T yeni durak hattı nasıl olacak? İşte, 500T güncel durak listesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ arasında hizmet veren 500T otobüs hattının kısaltılmasına karar verildi. 500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebepler doğrultusunda alınan bu karar ile beraber 500T otobüs hattının güzergâhı da değişti. İşte, 2025 güncel 500T otobüs durakları ve güncel hattı...
500T OTOBÜS HATTI GÜZERGÂHI NEDEN KISALTILDI?
Tek yön sefer süresi 170 dakika olan 500T'nin durak sayısı İBB'nin UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda kısaltıldı.
500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtildi.
500T OTOBÜS HATTI NEREDEN BAŞLAYACAK, NEREDEN BİTECEK? 2025 500T GÜNCEL DURAKLARI
Toplantıda konuşmaların ardından yapılan oylamada, 500T hattının güzergâhının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi. Hat, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergâhında hizmet verecek.
500L OTOBÜS KAPASİTESİ ARTIRILACAK
Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde, "Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır." dendi.
500T VE 500L ARASINDAKİ AKTARIM ÜCRETSİZ
Teklif maddesinin devamında ise şu ifadelere yer verildi:
"500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir."
2025 GÜNCEL 500T OTOBÜS DURAKLARI
Tuzla Şifa Mahallesi (sondurak)
Çiftlik Caddesi
23 Nisan Caddesi
Karakaya
Göksun Sokak
Gönül Sokak
Sumru Sokak
Başkaya Sokak
Selim Sokak
Kiptaş 2. Etap
Pınar Sokak
Narin Sokak
Karakol
Gümüşpınar Camii
Emiroğlu Caddesi
Demir Sokak
İnönü Caddesi
Buhar Sokak
Alper Sokak
Şifa Mahallesi (Tuzla)
Atatürk Caddesi
Tuzla Köprü
Fabrikalar
Hürriyet Caddesi
İçmeler İstasyon
İçmeler Köprüsü
Aydıntepe İstasyon
Esenyalı Sapağı
Yanyol Caddesi (Pendik)
Güzelyalı Köprüsü
Tersane Köprüsü‑2
Tersane Köprüsü‑1
Kaynarca
Pendik Köprüsü
Safaş (Kartal)
Vergi Dairesi
Keresteciler
Selçuk Eraydın A.İ.H.L.
Kartal Köprüsü
Bölge Trafik
Ağız ve Diş Sağlık Merkezi
Kartal Sanayi
Soğanlık Metro
İBB Ek Hizmet Binası
Anadolu Adalet Sarayı
Cevizli Köprüsü
Esenkent Metro
Emek
Esenyol
Huzurevi (Maltepe)
Maltepe Köprüsü (Maltepe)
Nezahat Aslan Ekşioğlu İ. Ö. O. (Maltepe)
Altayçeşme (Maltepe)
Mavi Evler (Maltepe)
Küçükyalı Metro (Maltepe)
Kadir Has Lisesi (Maltepe)
Altıntepe (Maltepe)
Bostancı Köprüsü (Ataşehir)
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Hastanesi (Ataşehir)
Kozyatağı Metro (Ataşehir)
Kavacık Köprüsü (Beykoz)
4. Levent Metro (Beşiktaş)