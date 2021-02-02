50M2 dizisi oyuncuları kimdir? 50M2 konusu nedir? Sorusu Netflix'te yayınlanan yeni bir Türk yapım olması ile birlikte merak konusu oldu. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi yayınlandığı ilk günde Netflix'in TOP10 listesinde 3'üncü sıraya yükseldi.

50M2 FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.

Engin Öztürk - Gölge / Adem

Aybüke Pusat - Dilara

Cengiz Bozkurt

Kürşat Alnıaçık - Servet

Tolga Tekin

Özgür Emre Yıldırım

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel

Yiğit Kirazcı

Tuğçe Karabacak

Cansu Dağdelen

Tuncay Beyazıt

50M2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

50M2 NEREDE ÇEKİLDİ?

50M2 dizisi çekimleri Fatih ve Beyoğlu sokaklarında gerçekleşiyor.

NETFLİX 50M2 DİZİSİ HAKKINDA YORUMLAR

50M2 dizisi izleyicileri sosyal medya hesaplarından dizi ile ilgili iyi ve kötü yorumlarını da bıraktı...

İşte o yorumlardan bazıları...

#50m2 abi bu dizi işini özgün bırakınca bizden daha iyisini yapan yok

Leyla ile Mecnun’u özleyenler 50M2’yi izleyip Leyla ile Mecnun’u daha çok özleyebilirler.

Peki niye böyle bitti bu dizi belirsizliklerden nefret ederim of of #50m2

Canım 50m² böyle bitmek ya da bu kadar kısa olmak zorunda mıydın?