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50M2 oyuncuları kimler? 50M2 konusu nedir? Netflix 50M2 dizisi yorumları

Netflix'in Türk yapımlarından biri olan 50M2 dizisi geçtiğimiz gün yayınlandı. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin başrolünde birçok ünlü isim de yer alıyor. Peki, 50M2 oyuncuları kimler? İşte 50M2 ile ilgili merak edilenler...

50M2 oyuncuları kimler? 50M2 konusu nedir? Netflix 50M2 dizisi yorumları

50M2 dizisi oyuncuları kimdir? 50M2 konusu nedir? Sorusu Netflix'te yayınlanan yeni bir Türk yapım olması ile birlikte merak konusu oldu. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi yayınlandığı ilk günde Netflix'in TOP10 lisetesinde 3'üncü sıraya yükseldi.

50M2 FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.

Engin Öztürk - Gölge / Adem
Aybüke Pusat - Dilara
Cengiz Bozkurt
Kürşat Alnıaçık - Servet
Tolga Tekin
Özgür Emre Yıldırım
Hasan Yalnızoğlu
Murat Kılıç
Gaye Gürsel
Yiğit Kirazcı
Tuğçe Karabacak
Cansu Dağdelen
Tuncay Beyazıt

50M2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

NETFLİX 50M2 DİZİSİ HAKKINDA YORUMLAR

50M2 dizisi izleyicileri sosyal medya hesaplarından dizi ile ilgili iyi ve kötü yorumlarını da bıraktı...

İşte o yorumlardan bazıları...

#50m2 abi bu dizi işini özgün bırakınca bizden daha iyisini yapan yok

Leyla ile Mecnun’u özleyenler 50M2’yi izleyip Leyla ile Mecnun’u daha çok özleyebilirler.

Peki niye böyle bitti bu dizi belirsizliklerden nefret ederim of of #50m2

Canım 50m² böyle bitmek ya da bu kadar kısa olmak zorunda mıydın?

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