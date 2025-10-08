İSTANBUL 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın Anadolu yakasının doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.