52 ile sarı, 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?
Ekim ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde yağışlı hava etkili olmaya başladı. Yurdun batı ve orta kesimlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışların ardından İçişleri Bakanlığı 52 il için sarı, 4 il için de turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ile fırtına beklendiği belirtildi. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Böylelikle bugün hava nasıl olacak, sorusu yanıt buldu. Yurdun batı ve orta kesiminde etkili olması beklenen yağışlı hava için, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önemli yetkililerden önemli uyarılar geldi. İşte 8 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
52 İLE SARI 4 İLE TURUNCU KODLU UYARI!
Yurdun batı kesimlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışların ardından yeni bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 52 il için sarı, 4 il için de turuncu kodlu uyarıda bulundu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Isparta ve Burdur'un doğusunda yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Isparta ve Burdur'un doğusunda yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın Anadolu yakasının doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.