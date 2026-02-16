52 vergi müfettişi tutuklandı

Bahçeli'nin 27 yıllık planı ne? Kabinede revizyon sürer mi? CHP, Akın Gürlek'e neden karşı? Bakan değişimine niye ihtiyaç duyuldu? Kabinede başka değişiklik olur mu? Bahçeli hangi odakları işaret etti? "Umut hakkı" raporda olacak mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; GENAR Araştırma Başkanı... Daha Fazla Göster

Bahçeli'nin 27 yıllık planı ne? Kabinede revizyon sürer mi? CHP, Akın Gürlek'e neden karşı? Bakan değişimine niye ihtiyaç duyuldu? Kabinede başka değişiklik olur mu? Bahçeli hangi odakları işaret etti? "Umut hakkı" raporda olacak mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Hukukçu Avukat Bülent Yücetürk, Gazeteci Ercan Gürses, Gazeteci Aytunç Erkin ve Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirdi. Daha Az Göster