52 yıldır sadece bunu yapıyor

52 yıldır mesleğini devam ettiren Kahraman, 100 civarında ahşap parçasını bir araya getirip, talebe göre farklı ahşap süslemeler ve parçalar da kullanarak beşik üretiyor. Aziz Kahraman, çevresindeki insanların "Beşik yapmayı bırakma" isteği doğrultusunda mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

ÖLÇÜDE METRE, GERİ KALAN KALINLIKLAR GÖZ KARARI

Beşik üretmenin uzun ve emek gerektiren bir iş olduğunu vurgulayan Kahraman, bir beşiğin yapımının 4-5 gün sürdüğünü ifade etti. Kahraman, beşik yaparken uzunluk harici bir ölçü kullanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ölçüde metre kullanırım ama geri kalan parçaların kalınlıkları göz kararı. Uzun yıllar yapınca alıştım tabii, parçalara kalınlık vermiyorum, hep göz kararı çıkıyor ama hepsinin ölçüsü birdir, ayırt edemezsin, fabrikadan çıkmış gibi. Bu iş böyle, bir zeka işi, ustalık işi."

Çırak bulmakta sorun yaşadığını belirten Kahraman, Giresun'da beşik ustalarının parmakla sayılacak kadar az olduğunu dile getirdi.

"EN İYİSİ IHLAMUR AĞACI, 40-50 SENE KULLANILIR"

Aziz Kahraman, en kaliteli beşiğin ıhlamur ağacından yapıldığını kaydederek, "Ihlamur ağacı bulamazsam kızılağaçtan yapıyorum. Diğer ağaçlardan olmuyor değil ama mesela kestane ağacından yapılsa pürüzlü olur, boyayı iyi göstermez. En iyisi ıhlamur ağacı, 40-50 sene beşiğe bir şey olmaz, kullanılır" diye konuştu.