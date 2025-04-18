İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine sabahın erken saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 53 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Tel ez-Zater Mahallesi'nde bir evin vurulması sonucu 5’i çocuk, aynı aileden 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Tuvam bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırın vurulduğu hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

Cibaliya'da sivillerin toplandığı bir alanı hedef alan başka bir saldırıda ise Muhammed Ebu Rukbe isimli genç hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bir evi hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi.

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İsrail'in, Zeytun Mahallesi'nin batısındaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadıra düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldürüldü.

Gazze’nin güneyindeki bombardımanlar

Gazze'nin güneyinde, Han Yunus’un doğusundaki Beni Süheyla bölgesinde Bereket ailesine ait bir ev ve çevresindeki diğer evlerin bombalanması sonucu aynı aileden 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.