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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 53. İstanbul Müzik Festivali sona erdi

        53. İstanbul Müzik Festivali sona erdi

        53. İstanbul Müzik Festivali, bir kez daha şehri müzikle buluşturdu. Birbirinden değerli sanatçıları ve orkestraları ağırlayan festival, BİFO'nun etkileyici Rossini konseriyle noktalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 00:08 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:08
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        53. İstanbul Müzik Festivali sona erdi
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        Borusan Holding’in ilk notadan bu yana destekçisi olduğu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Müzik Festivali bu yıl 53. kez müzikseverlerle buluştu. 11-26 Haziran tarihleri arasında, klasik müziğin önde gelen isimlerini ve uluslararası çapta saygın orkestraları İstanbul’da ağırlayan festival, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

        Şehrin dört bir yanına yayılan ve 13 farklı mekânda düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, “Sınırların Ötesinde” temasıyla müziğin evrensel dilini öne çıkararak birbirinden değerli sanatçıları sanatseverlerle buluşturdu. Toplam 19 konserin gerçekleştiği festivali yaklaşık 16 bine yakın müzik tutkununu takip etti.

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        25 yıldır İstanbul’un kültür yaşamının ayrılmaz unsurlarından biri olan, ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Rossini konseriyle festivali noktaladı. Borusan Holding, yüksek katkı veren gösteri sponsoru olarak BİFO ile Rossini Gecesi konserini dinleyicilerle buluşturdu.

        Daimî şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, klasik repertuarın başyapıtlarından biri olarak kabul edilen, Rossini’nin opera bestelemeyi bıraktıktan 34 yıl sonra yazdığı ve “yaşlılık günahlarından sonuncusu” dediği Petite Messe Solennelle’i (Küçük Ciddi Missa) seslendirdi. İzleyicileri derinden etkileyen bu konserde BİFO’ya, ödüllü Slovak Filarmoni Korosu ve dört yıldız solist eşlik etti. Konserin solistleri İtalyan soprano Claudia Pavone, Gürcistanlı mezzo-soprano Tamar Ugrekhelidze, Arjantinli tenor Juan Francisco Gatell ve Arjantinli bas Nahuel Di Pierro oldu.

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        #İstanbul Müzik Festivali
        #İKSV
        #Borusan Holding
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