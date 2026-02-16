54. İstanbul Müzik Festivali'nin programı açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali, 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanıyor.

Bu yıl Ânın İçinde teması etrafında şekillenen 54. İstanbul Müzik Festivali, müziğin geçici ama etkisi kalıcı doğasından yola çıkıyor. Tıpkı hayat gibi, müzik de anın içinde doğuyor, dönüşüyor ve kayboluyor; her performans, yalnızca o ana özgü, biricik bir deneyim olarak var oluyor. Festival programı, dinleyicileri bu geçiciliği fark etmeye, anın içinde kalmaya ve müziğin zamanla kurduğu bağı yeniden düşünmeye davet ediyor.

İstanbul’un en prestijli salonlarıyla çok özel mekânlarında gerçekleştirilecek 22 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 54. İstanbul Müzik Festivali’nde Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies gibi solistlerin aralarında olduğu 80’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyici huzuruna çıkacak.

Tekfen Filarmoni Orkestrası Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin Kaan Bulak’a sipariş ettiği yeni eseri ile Güney Koreli besteci Donghoon Shin’e ortak sipariş ile yazdırılan eserin dünya prömiyerleri gerçekleştirilecek. Bir başka anonim eserin ise Türkçe seslendirilişinin dünya prömiyeri festivalde yer alacak. Böylece festival toplam üç eserin dünya prömiyerine evsahipliği yapacak. 54. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, geleneksel ile çağdaşı özgün bir dille buluşturan, eserleriyle bu toprakların tınısını büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener’e sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise müziği sadece teknik bir ustalık değil bir varoluş biçimi olarak gören efsanevi piyanist Maria João Pires’e verilecek. İstanbul Müzik Festivali, İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın katkılarıyla, bu yıl ilk kez, müzikseverlerin klasik müziği daha sakin, doğal ve özgür bir atmosferde dinleyebileceği bir “Rahat Konser” düzenliyor. Salon kurallarının esnetilebildiği, daha kapsayıcı ve erişilebilir dinleme ortamının sunulduğu “Rahat Konser”, daha sakin ve öngörülebilir bir konser ortamından fayda görebilecek herkese açık olacak. İzleyicinin uymak zorunda hissettiği bazı davranış ve dinleme kalıplarının dışına çıkılabildiği bu konserler, otizm spektrumundaki veya duyusal hassasiyetleri olan izleyicilerin rahat edebileceği alanlar sağlayacak. Aynı zamanda bu yıl İstanbul Müzik Festivali için AYDER (Alternatif Yaşam Derneği) danışmanlığında bir erişilebilirlik rehberi de hazırlanıyor. Festival web sitesinden PDF formatında ulaşılabilen rehber, festival programıyla ilgili kolaylıkla takip edilebilecek nitelikte metinler ve tüm festival mekânlarının ulaşım ve erişilebilirlik koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeriyor.

Festivalde bu yıl konservatuvar öğrencilerine ve genç müzisyenlere yönelik “Ânın İçinde Çalmak” başlıklı iki günlük yoğun bir atölye de yer alıyor. Genç müzisyenlerin gelişimine katkıda bulunacak bu çalışma, atölye destekçisi Rana Gediz İren’in katkılarıyla sunulacak. Performansın teknik sınırlarının ötesine geçerek sanatçının zihinsel, bedensel ve duygusal farkındalığını merkeze alacak bu programda; uzman terapist, psikolog, sanatçı ve eğitmenlerle nefes ve farkındalık çalışmaları, ustalık sınıfları, keşif oturumları ve performanslar yer alacak. REKLAM Konsere Doğru Konuşmaları farklı disiplinlerden konuşmacıları, konserlerin teması ve sanatçıların hayatlarına değinilecek sohbetlerde izleyicilerle bir araya getirirken festivalin bu yıl ilk kez sunduğu sesli konser notları serisi “Konserde sizi neler bekliyor” izleyicilere konserlere hazırlık yapma imkânı verecek. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebilecek. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçen Eczacıbaşı Genç Bilet projesi bu yıl da devam edecek.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalle ilgili olarak, “1973’ten bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz festivalde bu yıl Türkiye’den ve yurtdışından nitelikli müzisyenleri izleyicilerimizle buluştururken gençlere yönelik çalışmalarımızı da genişleterek sürdürüyoruz. Konservatuvar öğrencilerine festival konserlerini ücretsiz dinleme imkânı sunmaya ve Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle gençlerin festivale erişimini kolaylaştırmaya da devam ediyoruz. Bu yıl ayrıca festivalde erişilebilirlik alanında da önemli adımlar atıyoruz. Bu alanda artarak devam edecek çabalarımızın, ülkemizde daha kapsayıcı, daha erişilebilir sanat etkinlikleri düzenlenmesine katkıda bulunacağını umuyoruz. Çalışmalarımızı mümkün ve anlamlı kılan sanatçılara, bestecilere ve izleyicilerimize; festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, katkıları için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkürlerimizi sunuyorum. İKSV'nin kuruluşundan bu yana bize destek veren, İstanbul Müzik Festivali'nin uzun yıllardır sponsorluğunu üstlenen ve bugün bu toplantıya da evsahipliği yapan değerli festival sponsorumuz Borusan Holding'e de teşekkür ediyorum,” dedi.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İKSV Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Hamedi, “İstanbul Müzik Festivali, yıllar içinde yalnızca programıyla değil, yarattığı karşılaşmalarla da kültür hayatımızda kalıcı bir iz bırakmayı sürdürüyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçıları ve toplulukları aynı sahnede buluşturan festival, şehri her sene uluslararası bir buluşma noktasına dönüştürüyor; dinleyicilere ise zamanı aşan bir ortak hafıza armağan ediyor. Borusan Holding olarak bizler de köklü geçmişimizden aldığımız güçle, sanatın insanları birbirine yakınlaştıran ve ufuk açan bu dönüştürücü etkisini büyütmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz,” dedi. Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, “İlk notasından itibaren destekçisi olduğumuz İstanbul Müzik Festivali ve yarım asrı deviren İKSV birlikteliğimiz, Borusan’ın kültür-sanata verdiği önemin en güçlü göstergelerinden bir tanesidir. Festival boyunca şehrin her köşesi, her mekânı ayrı bir hikâyeye, ayrı bir melodiye ev sahipliği yapacak. Biz de Borusan olarak, İstanbul’un dört bir yanındaki etkinlik alanlarında, tarihi mekanlarında, konser salonlarında kurulacak sahnelerin hem daimî destekçisi hem de en tutkulu izleyicisi olarak yerimizi alacağız. Festivalin en keyifli geleneklerinden birini bu yıl da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile sürdürüyoruz. BİFO festival konserimizi, Caddebostan’da yapacağımız etkinlik kapsamında canlı yayınlayarak, bu müzik ziyafetini çok daha geniş kitlelere ulaştıracağız,” dedi.

BİFO İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise, “İstanbul Müzik Festivali’ni 54. yılında, müziğin kalpleri aynı ânda, aynı ritimde buluşturan o eşsiz gücünü kutlamak üzere "Ânın İçinde” teması altında sunacağız. Geçicilik hayatın temel hakikatidir. Her şey değişir, hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Nesneler, ilişkiler, düşünceler ve duygular… hepsi bir akışın parçasıdır. Bu anlayış farklı felsefi ve spiritüel geleneklerin kalbinde yer alır, bize yaşamın sürekli bir dönüşüm halinde olduğunu, tutunmaya çalıştığımız her şeyin bir gün elimizden kayıp gideceğini hatırlatır. Müzik bu gerçeğin en saf ifadesidir. Her performans yalnızca bir kez vardır, tekrarlandığında bile aynı duygusal izi bırakmaz. Tıpkı hayat gibi müzik de anın içinde doğar, büyür ve kaybolur. Bir konser bittiğinde o an geri getirilemez. İşte bu yüzden canlı bir performansa tanıklık etmek, tekrarı olmayan bir mucizeyi paylaşmaktır; yalnızca o mekandaki ruhların hafızasına mühürlenen eşsiz bir buluşmadır. 54. İstanbul Müzik Festivali’ni bu geçiciliği hatırlatan ve kutlayan bir deneyim olarak kurgulayacağız,” dedi.

Festival mekânları Festival konserleri aralarında Arter, Atatürk Kent Ormanı, Atatürk Kültür Merkezi, Bahariye Mevlevihanesi, İBB Kadıköy Yoğurtçu Parkı, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi, İş Kuleleri Salonu, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kapalıçarşı Kürkçüler Kapısı, Kırım Anglikan Kilisesi, Salon İKSV, Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi, Üç Horan Ermeni Kilisesi ve Yıldız Parkı’nın yer aldığı 14 farklı mekânda düzenlenecek. Festival biletleri 17 Şubat Salı günü satışta REKLAM 54. İstanbul Müzik Festivali biletleri 17 Şubat Salı saat 10.30’da genel satışa açılacak. Siyah Lale Kart üyeleri 12 Şubat Perşembe 10.30’da; Beyaz Lale Kart üyeleri 13 Şubat Cuma 10.30’da; Kırmızı Lale Kart üyeleri 16 Şubat Pazartesi 14.30’da biletlerini öncelikli olarak satın alabilecek. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı desteğiyle festivalde öğrenciler için sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet 50 TL olacak. Festival biletleri engelli izleyiciler için ise %50 indirimle satışa sunulacak. 54. İstanbul Müzik Festivali Programı Festivalin açılışı piyanist Behzod Abduraimov ve Tekfen Filarmoni Orkestrası’ndan 54. İstanbul Müzik Festivali, Batı’nın geleneğini, Doğu’nun derinliğini ve sınır tanımayan bir yeteneği benzersiz ve güçlü bir biçimde birleştiren Özbek piyanist Behzod Abduraimov ile Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle açılıyor. Rus klasik müzik geleneğinin biri Romantik diğeri modernist iki büyük temsilcisine ayrılan bu programda Rachmaninoff’un tüm dünyada ününü pekiştiren ve zamanla popüler kültüre girerek Rocky 2 filmiyle de özdeşleşen 2. Piyano Konçertosu ile Stravinsky’yi 27 yaşında uluslararası üne kavuşturan Ateş Kuşu balesi üzerine daha sonra yazdığı süiti seslendiriliyor. 11 Haziran Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Tekfen Vakfı.

Bruce Liu REKLAM Daimi şefi Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası festivaldeki ikinci ve son konserinde ise yorumlarının derinliği ve özgünlüğü, teknik virtüözlüğü ve sahne karizmasıyla tüm dünyada müzikseverlerin gönlünde yer edinen viyolonselci Kian Soltani eşlik edecek. Dvořák’a adanan bu konserde Romantik dönemin en renkli senfonik eserlerinden, bestecinin Amerika’dayken memleketine bir aşk mektubu gibi yazdığı ve “Yeni Dünyadan” alt başlığını verdiği 9. Senfoni’si ile solo partisinin lirikliği ve orkestra partisinin zenginliğiyle konçerto repertuvarının en sevilen eserlerinden Si minör Viyolonsel Konçertosu seslendirilecek. 24 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Mercedes-Benz Otomotiv. Yıldız solistler, prestijli orkestralar ve şefler Sinema tarihindeki unutulmaz filmlerden bazılarının, bazı filmleri de unutulmaz kılan müziklerin bestecisi Ennio Morricone’nin en ikonik eserlerinin seslendirileceği BİFO: Morricone - Sinemanın Sesi konserinde, Dirk Brossé yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası seçkin müzisyenlerle güçlerini birleştirecek. Konserde, Kübra Şenyaylar tarafından 2022’de kurulan Koro İstanbul’un katkıları, genç soprano Nazlıcan Karakaş’ın etkileyici yorumu, Morricone ve Hans Zimmer projeleriyle tanınan flütçü Veronika Vitazkova, farklı türler arasında ustalıkla dolaşan Pierre Planas, Nurkan Renda ve Tunca Olcayto’nun eşlikleriyle, Morricone’nin müzik evreni sahnede yeniden hayat bulacak. 16 Haziran Salı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Borusan Holding.

REKLAM İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki iki eser siparişinden biri olan ve İKSV Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen Maison Lâle (Lale Evi) modern şehir yaşamında şekil değiştiren ritüelleri ve gelecek olasılıklarını odağına alan hem işitsel hem görsel hem de düşsel bir çalışma. Maison Lâle’nin yaratıcısı besteci, piyanist ve yapımcı Kaan Bulak müziğe sesin ötesinde, bir düşünme biçimi olarak yaklaşıyor. Klasik, çağdaş ve halk müziği repertuvarlarına hâkimiyetinin yanı sıra doğaçlama becerileriyle uluslararası alanda dikkat çeken Fransız soprano Sarah Aristidou eşliğinde, akustik çalgıların ve vokallerin imkânlarını elektronik olarak genişletecek zaman ve mekân algısını Theresa Maria Forthaus’un görsel anlatımıyla esnetecek bu benzersiz müzik deneyimi, 25 Haziran Perşembe saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek. Sarah Aristidou Farklı türler, farklı sesler festivalde buluşuyor İtalya’nın uluslararası çapta en tanınmış çağdaş dans topluluğu Aterballetto, dünya çağdaş dans sahnesinin önde gelen koreograflarının imzasını taşıyan üçlü bir programla festivale konuk oluyor. Neredeyse tüm prestijli toplulukların repertuvarında eserleri mutlaka yer alan bol ödüllü Fransız koreograf Angelin Preljocaj Beethoven’ın Ayışığı Sonatı’nın eşlik ettiği lirik ve empresyonist bir düet olan Reconciliatio’da (Uzlaşma) dansın sözle anlatılamayanı ifade edebilme gücünü harekete geçirecek. Cüretkâr ve özgün vizyonu bir nesil dans sanatçısına ilham kaynağı olmuş Kanadalı koreograf Crystal Pite Solo Echo’da (Yalnız Yankı) Brahms’ın iki viyolonsel sonatı ile Mark Strand’ın Kış için Dizeler şiirinden hareketle kaybediş ve kabulleniş temalarını, duyarlı olduğu kadar çarpıcı bir biçimde işleyecek. Akşamın finalinde ise enerjik ve eğlenceli Rhapsody in Blue (Mavi Rapsodi) her şeyin mümkün olduğu, sürprizlerle dolu bir dünyanın kapısını aralayacak. Kendi estetik çizgilerini geliştiren Iratxe Ansa-Igor Bacovich ikilisi Gershwin’in sevilen eseri üzerine yarattıkları koreografide Aterballetto’nun 16 dansçısının da teknik ve ifade güçlerini sergilemelerine imkân tanıyacak. Program ülkemizin iki genç yeteneği, viyolonselci Dorukhan Doruk ile piyanist Korkmaz Can Sağlam’ın güçlü yorumlarından Brahms ve Beethoven sonatlarıyla bir müzik ve dans şölenine dönüşecek. 12 Haziran Cuma saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek ilk etkinlik Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Holding’in gösteri eş sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 13 Haziran Cumartesi saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek ikinci etkinliğin gösteri sponsoru ise ENKA Vakfı.

Festivalin Ânın İçinde teması etrafında kurgulanan Nefesin İzinde başlıklı özel konser, ilk bölümünde 17’inci, 18’inci ve 19’uncu yüzyıllardan Itrî, Dede Efendi, III. Selim, Vardakosta Ahmed Ağa ve Bahariye Mevlevihanesi’nde kudümzenbaşılık yapmış Zekâî Dede gibi Mevlevi kültüründe iz bırakmış bestekârların eserleriyle mekânın tarihi ve manevi belleğini tazeleyecek. İkinci bölümde 20. yüzyıldan seçilen şarkılar, “ân” kavramını merkeze alan güfteleriyle bugüne ulaşacak. Programın son bölümünde ise dini müziğimizin zengin dünyası Mevlevi ayini, tevşih, nefes ve ilahiler aracılığıyla nefesin hem bedende hem manada izini sürecek. “Nefesin İzinde” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli Türk müziği topluluklarında görevli değerli sanatçılardan Özata Ayan, Tuncay Tuncay, Muhammed Ceylan, İremnur Yaşar, Mevlüt Gökhan Başin, Ahmet Yağmur Kucur, Selin Yücesoy Altınbilek, İrem Şamlı Seymenoğlu ve Murat Avşar ile İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi hanende Sait Berker Seymenoğlu’nun derin bilgileri, zengin sahne üstü deneyimleri ve usta yorumlarıyla tam bir müzik ziyafeti sunacak. 20 Haziran Cumartesi saat 20.00’de Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenecek konser Beyza Uyanoğlu’nun gösteri sponsorluğu ve Musıki Eğitim Vakfı’nın değerli işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Ian Bostridge Müzik Rotası bu yıl Beyoğlu’nda Müzik Rotası İstanbul’un zengin tarihsel ve kültürel mirasını müzikle kutlamaya ve festival takipçilerine heyecan verici keşifler sunmaya devam ediyor. Bu yıl Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek Müzik Rotası’nın ilk durağı Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nde flüt-arp ikilisi Julia Łopuszyńska ve Zofia Neugebauer sahnede olacak. İkinci durak olan Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde ise Lusavoriç Korosu, Hagop Mamigonyan yönetiminde Ermeni müzik geleneğinin hem kutsal hem halk kaynaklı örneklerini bir araya getiren kapsamlı bir program seslendirecek. Rotanın son durağı olan Kırım Anglikan Kilisesi ise oda müziğine yeni bir soluk getiren Viyana merkezli Turumtay Zarić Duo’yu ağırlayacak. 13 Haziran Cumartesi saat 12.00’de ve 13.20’de Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek Müzik Rotası’nın gösteri sponsoru MEKE. Zofia Neugebauer REKLAM Festivalde bir ilk: “Rahat Konser” İstanbul Müzik Festivali müzikseverleri, klasik müziği daha sakin, doğal ve özgür bir atmosferde dinlenebilecek bir “rahat konser”e çağırıyor. “Rahat konser”, salon kurallarının esnetilebildiği, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir dinleme ortamı sunar. İzleyicinin uymak zorunda hissettiği bazı davranış ve dinleme kalıplarının dışına çıkılabildiği bu konserler, otizm spektrumundaki veya duyusal hassasiyetleri olan izleyicilerin rahat edebileceği alanlar sağlar. Salon ışıkları tamamen karartılmaz, ses seviyesi mümkün olduğunca düşürülür, izleyiciler konser sırasında salondan çıkıp tekrar girebilir ve istedikleri tepkiyi verebilir. İzleyicileri yönlendirmek üzere bir yardım ekibi etkinliğe eşlik eder. Sessizliğin sağlandığı dinlenme alanları bulunur. Daha sakin ve öngörülebilir bir konser ortamından fayda görebilecek herkese açık konserlerdir. Lepidus Ensemble’ın Baroktan Çağdaş döneme uzanan bir yelpazede en sevilen lirik eserlerin seslendirileceği ve müzisyenlerin her eser öncesinde kısa bilgiler verecekleri konser sadece biçimsel olarak değil içerik olarak da daha düşük desibelli, dingin, samimi bir buluşma vadediyor. İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek konser 20-21 Haziran’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.

Etkinlikler 13-14 Haziran’da Atatürk Kent Ormanı’nda düzenlenecek. Arp Sanatçısı Merve Kocabeyler’in kurucusu olduğu ve moderatörlüğünü yürüttüğü, sanatta disiplinlerarası etkileşime odaklanan ve genç müzisyenlerin bütünsel gelişimlerine alan açan bir eğitim programı olan Artistic Rediscovery Program (ARP), festival kapsamında Anın İçinde Çalmak atölyesi düzenleyecek. 13 yaş ve üzeri konservatuvar veya müzik okulu düzeyinde eğitim geçmişi bulunan müzisyenler için tasarlanan program, 17-18 Haziran’da Arter’de gerçekleştirilecek atölye, atölye destekçisi Rana Gediz İren’in katkılarıyla gerçekleşecek. Farklı disiplinlerden konuşmacılarla konser öncesi sohbetler Festival deneyimini zenginleştirmek üzere hazırlanan Konsere Doğru Konuşmaları, farklı disiplinlerden konuşmacıları konserin teması ve sanatçıların hayatlarına değinilecek sohbetlerde müzikseverlerle buluşturuyor. Festival mekânlarında yüz yüze gerçekleştirilecek konuşmalar Arthur & Lucas Jussen, İris Şentürker, İlkay Nişancı, Yeşim Burul, Aydın Büke ve Murat Cem Orhan’ın katılımıyla düzenlenecek. Asuman Kafaoğlu-Büke ve Aydın Büke danışmanlığında oluşturulan konuşma programının ayrıntılarına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

