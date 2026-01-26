Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 55 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi | Son dakika haberleri

        55 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Arnavutköy'de mevlit yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran 55 kişiden 26'sının taburcu edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 01:24 Güncelleme: 26.01.2026 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        55 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada,"Arnavutköy ilçemizde düzenlenen bir mevlit yemeği sonrasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 55 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Hastalarımızdan 26'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 29 vatandaşımızın hastanelerimizde tedavi ve gözlem süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da kar yağışı; bazı uçak seferleri iptal edildi

        Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken, trafikte de aksamalar yaşandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"