55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı hamile olduğunu açıkladı
Geçtiğimiz yıl Ahmet Destan ile evlenen astrolog Nuray Sayarı, hamile olduğunu duyurdu. 55 yaşındaki Sayarı, ikiz bebek bekliyor
Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:04 Güncelleme:
Astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirmişti. Sayarı, dün sürpriz bir açıklama yaptı.
Ünlü astrolog, üçüncü kez hamile olduğunu müjdeledi. Sayarı, ayrıca ikiz bebek beklediğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından haberi takipçilerine duyuran Sayarı, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Künfeyekün" ifadelerini kullandı.