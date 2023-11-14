Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 56 yaşındaki oyuncu Bai Ling gençlik sırrını açıkladı: Kozmetiklere güvenmiyorum

        56 yaşındaki oyuncu Bai Ling gençlik sırrını açıkladı: Kozmetiklere güvenmiyorum

        Oyunculuk yeteneği yanı sıra hareketleriyle de gündem olan Bai Ling, yaşlanmayan ünlüler arasında yer alıyor. Yıllar boyunca korumayı başardığı solmayan görünümü ile dikkat çeken Bai Ling gençlik sırrını hayranlarıyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        56 YAŞINDAKİ ÜNLÜ OYUNCU GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI

        Ünlü popüler Çinli-Amerikalı aktris olan Bai Ling, The Crow, Red Corner, Crank: High Voltage gibi filmlerde yer aldı. Dumpling filmindeki rolüyle 2004 yılında Hong Kong Film Ödülleri ve Golden Horse Ödülleri'ne layık görüldü. Ancak Ling, tüm şöhreti ve tanınırlığına rağmen Hollywood'da kendisi için yaratılan sahte imaj için endişe duyuyor.

        2

        "POPÜLER KÜLTÜR KARAKTERİNE DÖNÜŞTÜM"

        Bai Ling bir röportajında "Herkesin sevdiği Bai Ling'i kazara masum bir şekilde yok ettim. Bunun yerine medya beni vücudunu her yerde gösteren çılgın bir kadın olarak gösterdi. Hollywood makinesinin yarattığı popüler kültür karakterine dönüştüm. Bir şekilde o görüntünün kurbanı oluyorum" dedi.

        3

        "KOZMETİKLERE GÜVENMİYORUM"

        Artık ünlü oyuncu kendisine daha fazla zaman ayırıyor ve genç görünümünü korumayı başarıyor. Ling güzellik rutinine yaklaşımını dürüstçe paylaşıyor. Ling verdiği bir röportajda

        "Benim için doğa güzelliktir. Anı yaşamak güzelliktir. Güzellik kişinin ruhudur. Doğanın değişimini kabul etmelisiniz. Yaşlanma korkum yok, kırışıklıklarımla sorunum yok ve bu hayatın bir parçası. Bunu kabul etmeli ve kendin olmasın. Güzeliğim için ekstra hiçbir şey yapmıyorum, kozmetiklere güvenmiyorum bunların hiçbir faydası yok" dedi.

        4

        SAĞLIKLI DÜŞÜNMEYİ TERCİH EDİYOR

        Ling'in kendisine ait güzellik ve sağlık teorileri var. Ling "Herhangi bir egzersiz yapmıyorum, yaşamak zaten doğal bir egzersiz. Yemek yemeyi seviyorum ve vücudu sağlıklı tutmanın anahtarı bana göre sağlıklı düşünmektir. Hepimiz sağlıklı yiyecekleri yemeyi seviyoruz ancak hayatın en önemli unsuru olan sağlıklı düşünmeyi tercih etmiyoruz" diyor.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf: Instagram-iambailing, REUTERS

        5
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Taksimetreye yüzde 65 zam talebi
        Taksimetreye yüzde 65 zam talebi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!
        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...