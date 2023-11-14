Haberler Magazin 56 yaşındaki oyuncu Bai Ling gençlik sırrını açıkladı: Kozmetiklere güvenmiyorum

56 yaşındaki oyuncu Bai Ling gençlik sırrını açıkladı: Kozmetiklere güvenmiyorum Oyunculuk yeteneği yanı sıra hareketleriyle de gündem olan Bai Ling, yaşlanmayan ünlüler arasında yer alıyor. Yıllar boyunca korumayı başardığı solmayan görünümü ile dikkat çeken Bai Ling gençlik sırrını hayranlarıyla paylaştı Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:26 facebook

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56 YAŞINDAKİ ÜNLÜ OYUNCU GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI Ünlü popüler Çinli-Amerikalı aktris olan Bai Ling, The Crow, Red Corner, Crank: High Voltage gibi filmlerde yer aldı. Dumpling filmindeki rolüyle 2004 yılında Hong Kong Film Ödülleri ve Golden Horse Ödülleri'ne layık görüldü. Ancak Ling, tüm şöhreti ve tanınırlığına rağmen Hollywood'da kendisi için yaratılan sahte imaj için endişe duyuyor.

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"POPÜLER KÜLTÜR KARAKTERİNE DÖNÜŞTÜM" Bai Ling bir röportajında "Herkesin sevdiği Bai Ling'i kazara masum bir şekilde yok ettim. Bunun yerine medya beni vücudunu her yerde gösteren çılgın bir kadın olarak gösterdi. Hollywood makinesinin yarattığı popüler kültür karakterine dönüştüm. Bir şekilde o görüntünün kurbanı oluyorum" dedi.