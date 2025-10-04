5G sanatla buluşuyor

Türk Telekom’un teknolojiyi kültür sanat ile buluşturduğu AKM’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla 5G teknolojisi deneyimlendi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, sağlıktan tarıma, sanayiden spora ve kültür-sanata kadar yaşamın her alanında yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom’un sunduğu teknolojiyle Türkiye’nin 5G altyapısına sahip tek kültür ve sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) hayata geçirilen öncü 5G tabanlı uygulamalar, ziyaretçilere eşsiz ve geleceğin teknolojileriyle şekillenen deneyimler sunuyor. Türk Telekom’un teknolojiyi kültür sanat ile buluşturduğu AKM’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla 5G’nin sunduğu yeni nesil imkanlar deneyimlendi. Bakan Ersoy ve Önal, Türk Telekom Opera Salonu’nu, Türk Telekom Lounge alanından 5G teknolojisiyle desteklenen VR uygulaması üzerinden 4K çözünürlük ve 360 derece görüş açısıyla gerçek zamanlı olarak izledi. Deneyimin ardından, 5G hız testinin başarıyla tamamlanmasıyla, Türk Telekom’un 5G’deki öncü rolü bir kez daha ortaya konuldu. 5G’nin sanatla buluştuğu bu özel deneyimin sonunda Bakan Ersoy, AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde ‘Beden Perküsyonu Atölyesi’ çalışmalarına katılan Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı’ndaki az gören çocuklara 5G üzerinden uzaktan kontrol edilen robot aracılığıyla bağlanarak çalışmalar hakkında, geleceğin teknolojilerinin sunduğu imkanları çocuklarla buluşturdu.

“5G ALTYAPISI SAYESINDE SANATIN ERIŞILEBILIRLIĞINI ARTIRIYOR” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nin yalnızca bir kültür ve sanat mekânı değil, aynı zamanda çağın teknolojileriyle harmanlanarak geleceğe açılan bir vizyon merkezi olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, 5G teknolojisinin sanatla buluşarak kültürel deneyimlere yeni boyutlar kattığını ifade etti. Opera Salonu’ndaki performansın 5G destekli VR teknolojisiyle anlık ve yüksek çözünürlükte takip edilmesini örnek gösteren Ersoy, aynı zamanda az gören çocukların atölye çalışmalarına 5G üzerinden uzaktan kontrollü robot aracılığıyla bağlanmanın teknolojinin sosyal sorumlulukla birleştiğinde ortaya koyduğu imkânlara dikkat çekti. Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir kılınmasının ve yeni nesillere en yenilikçi yollarla ulaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Ersoy, Türk Telekom’un bu vizyoner iş birliklerinin Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırırken kültür ve sanat hayatına da yeni ufuklar açtığını söyledi. Ersoy, “Teknolojinin sanatla buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi’nde 5G’nin sunduğu imkanları deneyimlemekten büyük memnuniyet duydum. 5G altyapısı sayesinde sanatın erişilebilirliğini artırıyor, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin teknolojileriyle buluşturuyoruz. Kültür-sanatın dijital dönüşümüne katkı sağlayan bu vizyoner adımlar için Türk Telekom’a teşekkür ediyorum” dedi.