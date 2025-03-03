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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 6,3 milyar TL kâr payı dağıtımı öneren Sabancı, temettü geleneğini 23. yıla taşıdı - İş-Yaşam Haberleri

        6,3 milyar TL kâr payı dağıtımı öneren Sabancı, temettü geleneğini 23. yıla taşıdı

        Sabancı Holding, 2024 yılı faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, 6,3 milyar TL'lik nakit kâr payı (hisse başına brüt 3 lira) dağıtılması konusunda Genel Kurul'a teklifte bulunulacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 20:25 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:30
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        6,3 milyar TL kâr payı dağıtımı öneren Sabancı, temettü geleneğini 23. yıla taşıdı
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        2003 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yatırımcılarına kâr payı dağıtımı yaparak sermaye getirisi alanında Türk iş dünyasına örnek olan Sabancı Holding, bu geleneği 2025 yılında da sürdürecek. 3 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Sabancı Holding, 2024 yılı faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, 6,3 milyar TL’lik nakit kâr payı (hisse başına brüt 3 lira) dağıtılması konusunda Genel Kurul’a teklifte bulunulacağını duyurdu.

        Söz konusu teklifin, 27 Mart tarihindeki Genel Kurul’da kabul edilmesi durumunda, nakit kâr payı ödemeleri 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren gerçekleşecek. Böylece, Sabancı Holding 22 yıldır devam ettirdiği temettü geleneğini, 23’üncü yıla taşımış olacak.

        DÜŞÜK BORÇLULUK ORANI KORUNDU

        Öte yandan Sabancı Holding, 2024 yılına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını da açıkladı. 2024 yılında Sabancı Holding’in kombine satışları 1 trilyon 244 milyar TL, kombine FAVÖK’ü ise 128,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Holding’in banka dışı operasyonel kârlılık oranı, çeyrek bazında, 2024’ün ilk çeyreğinden bu yana devam ettirdiği yükselişi son çeyrekte de sürdürdü. 2024 yılının zorlu koşullarında da banka dışı gelirlerinin yüzde 13,5’luk bölümünü yatırıma ayıran Sabancı Holding, düşük borçluluk oranını koruyarak stratejik büyümesini sürdürdü.

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