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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 6 ayda esnaf sayısı 115 bin geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        6 ayda esnaf sayısı 115 bin geriledi

        TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Eylül 2023 verilerine göre, esnaf sayılarındaki düşüş son altı ayda 115 bin 289'a yükselerek Kasım 2021'den sonra görülen en düşük seviyeye geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:11
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        6 ayda esnaf sayısı 115 bin geriledi
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        TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Eylül 2023 sayısı yayınlandı. Buna göre, Eylül ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2,0 (473 bin) azalırken aylık olarak ise yüzde 0,8 (195 bin) artarak 23 milyon 218 bin olarak gerçekleşti. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki yıllık istihdam değişimi ise yüzde 4,6 (796 bin 34) azalış yönlü iken aylık olarak yüzde 1,2 (199 bin 727) oranında arttı.

        Öte yandan, esnaf-çiftçi grubundaki yıllık değişimde yüzde 3,4 azalış görülürken alt sınıflarda değişimler farklılık gösterdi. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 4,0 (104 bin 932) azalış, çiftçi sayısında ise yüzde 0,1 (381) artış gerçekleşti. Bu gruptaki aylık değişimler ise esnaf sayısında yüzde 0,2 azalış, çiftçi sayısında ise yüzde 0,7 oldu. Esnaf sayılarında son altı aydaki daralma 115 bin 289’a yükselerek Kasım 2021’den sonra görülen en düşük seviyeye geriledi. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı ise yıllık olarak yüzde 13,2 artarken aylık olarak ise yüzde 0,1 (3 bin 254) azaldı.

        İNŞAAT İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ SEYİR

        İmalat ve toptan-perakende ticaret sektörleri istihdamı Nisan ayı itibarıyla daralırken inşaat istihdamı güçlü seyrini korudu. Eylül ayı itibarıyla yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 8,0, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,6 daralma kaydedildi. Bunun yanı sıra, inşaat sektöründe güçlü istihdam görünümü yüzde 8,7’lik yıllık artış seviyesi ile korunuyor. Diğer taraftan, konaklama-yiyecek sektöründeki kısmi artış dışında hizmet sektörlerinde çalışan sayısı geriledi. Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 19,8, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde yüzde 13,1, eğitim faaliyetlerinde yüzde 12,0 yıllık istihdam azalışları gerçekleşti. Diğer hizmet sektörlerinden konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde ise yüzde 1,0 düzeyinde istihdam artışı yaşandı.

        Son bir yılda Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta iş yeri sayıları yüzde 25 ve üzerinde gerilerken deprem bölgesindeki Adana, Şanlıurfa ve Osmaniye dışında diğer tüm illerde de düşüşler gerçekleşti. Eylül ayında iş yeri sayısı 41 ilde artarken en çok artış Antalya’da (5 bin 287) gerçekleşti. Antalya’yı Bursa (2 bin 310), Kocaeli (1 bin 900), İstanbul (1 bin 824) ve Konya (1 bin 666) takip etti. Oransal değişime bakıldığında ise iş yeri sayısı en hızlı artan il yüzde 5,8 artışla Antalya oldu. Antalya’yı Nevşehir, Tekirdağ, Niğde ve Sakarya takip etti. Öte yandan, iş yeri sayıları Hatay’da yüzde 33,8, Malatya’da yüzde 30,2, Adıyaman’da yüzde 28,2, Kahramanmaraş’ta yüzde 25 geriledi.

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